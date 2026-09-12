Así afectará la huelga indefinida de médicos a Zamora

Los médicos volverán a la huelga el 28 de octubre, esta vez no solo una semana al mes, como en primavera, sino de forma indefinida. La movilización nacional afectará a la atención sanitaria en hospitales y centros de salud de la provincia de Zamora.

El secretario general del Sindicato Médico (Cesm) en Zamora, Tomás Toranzo, explica que la última propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, es continuar con el actual Estatuto Marco que regula en conjunto todas las profesiones sanitarias y seguir negociando con los médicos. "No podemos caer en trampas para la profesión médica. Que salga esto tal y como está es una marcha atrás de años. Estaríamos peor incluso a como estamos ahora, con sólidas servidumbres que teníamos como médicos".

Toranzo cree que la ministra nunca ha tenido una actitud negociadora, quizá porque parece que la repercusión del paro recae sobre todo en las comunidades autónomas, que son los que llevan la atención sanitaria, "porque como ellos (el Gobierno central) solo gestionan Ceuta y Melilla, que ahí están de desastre, pues les es exactamente igual. Ella estaba pensando que solo va a tener repercusión en las comunidades, en especial en Madrid, donde va a ir de candidata. Es una actitud que no la entendemos porque no tiene ningún sentido".

Toranzo explica que se ha convocado la huelga porque "no nos ha quedado más remedio. Desde luego los pacientes la sufren, pero las profesiones también, y no es un plato de gusto, es lógico. Estamos todos los sindicatos de España y esperemos que de aquí al 28 de octubre que empecemos también el Gobierno se dé cuenta del sinsentido que tiene mantener esa actitud".

Tomás Toranzo se dirige a los huelguistas. / José Luis Fernández / LZA

Y es que además el Estatuto que ha salido del Ministerio de Sanidad y aprobado en consejo de Ministros tiene que pasar ahora por el Congreso y "tiene pocas posibilidades de salir por los apoyos, porque hay cantidad de comunidades, gobernadas por sus partidos respectivos, que se han manifestado en contra. Se va a tratar de retirar el estatuto y cuando venga un nuevo Gobierno, pues habrá una nueva posibilidad y empezamos a negociar", recalca Toranzo.

Explica que ya en la fase de negociación con la ministra "nos hemos opuesto totalmente al Estatuto Marco, porque no recoge prácticamente ninguna de nuestras pretensiones. Es consolidar una discriminación que tiene el médico respecto a otros profesionales. Somos los únicos que tenemos obligación de hacer horas extras obligatorias. No podemos decidir eso en nuestra organización. Somos los responsables del proceso asistencial y parece que somos los últimos".

Perjudica la viabilidad del sistema

Es un modo de funcionamiento "que perjudica a la viabilidad y a la calidad del sistema y a los profesionales. Por eso nos hemos plantado en la fase de negociación. Una vez que la fase de negociación la ha dado por cerrada, ha ido al Consejo de Ministros y ha aprobado esa ley. Una ley que además que, como ya habíamos dicho, ha demostrado aparte de no recoger nuestras reivindicaciones, tiene unas carencias enormes. Ni tiene memoria económica, ni tiene impacto normativo, presenta unas carencias que han provocado que otros ámbitos ministeriales le saquen pegas.

"El Ministerio, también el Gobierno, tiene que dar marcha atrás y parar esto. Porque no tiene sentido. El PNV se ha opuesto radicalmente y le ha pedido que lo retire, el PP no está a favor, Vox tampoco, los catalanes tampoco, pues es que no va a salir. Que lo pare".

Toranzo cree necesaria la movilización, la presión, frente a un proyecto de ley que la ministra quiere sacar adelante por sus intereses políticos: "Piensa que no le va a afectar, que le va a afectar a Ayuso en Madrid. Ella mira sus intereses, pero no los de la profesión y mucho menos en los del Sistema Nacional de Salud. Es un auténtico desastre".

Las razones de la huelga

Toranzo explica que la de los médicos es la profesión más importante del sistema, es donde los pacientes van a consultar, fundamentalmente a médicos. Las demás profesiones son importantísimas, y sin ellas no sería posible el sistema. Pero el que tiene la responsabilidad, el que es el director del proceso, el médico, resulta que es minoritario, dentro del ámbito profesional y el Sistema Nacional de Salud. Y como el sistema de representación es por mayoría, resulta que los más cualificados nos tenemos que someter a los intereses, en el amplio sentido de la palabra, de otras profesiones, de otros trabajadores y de otras cosas, y somos los paganos de un sistema donde somos líderes y también somos minoritarios. Por eso necesitamos un ámbito de negociación específico".

El médico tiene unas responsabilidades y una formación especiales y "necesitamos una regulación totalmente distinta. Nosotros no podemos tener la misma normativa de la profesora, ni la administrativa, ni la auxiliar, ni el pinche de cocina. Y esa regulación diferenciada en cuanto a funciones, órganos o jornadas, tenemos que negociarla de forma diferenciada, y eso es lo que pedimos. Y a eso se niega el Ministerio".

Es consciente que el resto de sindicatos de clase "también están en contra, porque perderían protagonismo sindical. Y aquí estamos en este debate, en una serie de centrales sindicales de clase, que quieren mantener una hegemonía y opinar sobre una profesión a la que prácticamente no representan. Si nosotros conseguimos un ámbito de negociación específico, que se presenten todos los sindicatos que quieran, y el médico decidirá quiénes son sus representantes. En el que estamos actualmente, el 90% de los médicos están afiliados a nuestra organización, o votando nuestra organización, pero no tenemos capacidad de decisión porque estamos diluidos en un conjunto de organizaciones, porque somos minoritarios dentro del personal del sistema de salud".

Así funciona, explica Toranzo, "en toda Europa, y en todo el mundo civilizado. Es una profesión muy específica la del médico, pero no lo entienden y lo regulan como si esto fuera una fábrica. Pero no es así. El médico es el que decide en el proceso esencial: cuándo se hace una intervención, cuándo se hace una radiografía, cuando se pide una margen, qué analítica se pide, qué se prescribe de esto, cuál es el diagnóstico. Después las demás profesiones, Enfermería y todas son importantísimas, porque aquí se trabaja en equipo el médico no puede hacer todo solo. Pero quien toma las decisiones tiene que contar por lo menos una regulación que tenga en cuenta sus especiales circunstancias, y no pasa".