Se mete en el vallado de los encierros de Benavente con un menor y termina con una multa de 500 euros
El expediente sancionador recoge que el ciudadano se encaró con el agente, se negó a abandonar el espacio de seguridad de los corredores e, inicialmente a identificarse, y después le llamó «idiota» ante varias personas
El Ayuntamiento de Benavente ha impuesto una multa de 500 euros a un ciudadano por una infracción grave de la Ordenanza Cívica, después de protagonizar un incidente con un agente de la Policía Local durante los festejos taurinos de las fiestas del Toro.
Los hechos se produjeron el pasado 4 de junio, cuando un funcionario del cuerpo policial observó al sancionado con un menor de edad en brazos junto al vallado del recorrido de los encierros. Ambos se encontraban en la zona de seguridad situada entre los dos vallados, un espacio reservado a corredores y mayores de edad.
El agente, según recoge el Decreto de Alcaldía, indicó al ciudadano que estaba prohibida la presencia de menores durante el festejo y le pidió que abandonara el lugar. Según consta en el decreto, el hombre se negó en repetidas ocasiones a salir de la zona, argumentando que en ese momento no había animales en el recorrido.
Ante la insistencia del policía, el ciudadano se encaró con el agente "de forma desafiante". El funcionario le solicitó entonces su identificación, a la que inicialmente se negó, aunque finalmente pudo ser identificado. Cuando el hombre abandonó el vallado y se dirigió a una mujer que se encontraba al otro lado del vallado exterior. En presencia de varias personas, manifestó en voz alta que "dice este idiota que me va a denunciar".
El expediente recoge además que, posteriormente, el denunciado volvió a dirigirse al agente para pedirle perdón por lo sucedido.
La actuación policial dio lugar a la apertura de un procedimiento sancionador por una infracción grave recogida en la Ordenanza Cívica de Benavente, referida al trato sin la debida corrección o falta de respeto a empleados o autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones cuando se perturbe el normal desarrollo de las actividades o servicios.
La ordenanza establece multas de entre 301 y 750 euros. Inicialmente se propuso una sanción de 750 euros en aplicación del principio de proporcionalidad, aunque la resolución finalmente fija la multa en 500 euros. La resolución informa al interesado de la posibilidad de reconocer su responsabilidad y acogerse al pago voluntario, lo que permite una reducción del 50% del importe de la multa.
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