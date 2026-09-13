"No tenemos miedo a innovar sabores que rompen clichés"

Lácteas Cobreros suma 7 medallas, 3 de ellas de oro, en los Global Cheese Awards, un reconocimiento que vuelve a poner en valor la apuesta de la empresa de Castrogonzalo por la innovación, la versatilidad y la calidad de sus quesos. En esta entrevista habla su director de Calidad, Pablo Rodríguez.

Siete medallas en los Global Cheese Awards y tres de ellas de oro. ¿Qué supone este reconocimiento para Lácteas Cobreros?

Siempre nos hemos caracterizado por innovar y probar nuestros quesos en los concursos internacionales para ver su funcionamiento y en los últimos 10 años hemos superado el centenar de premios. Desde el Cincho de Oro de 2024, los World Cheese Awards, los Global Cheese Awards, los International Cheese Awards. Esto supone poner en valor un trabajo de grupo, hay que agradecer siempre el equipo, el apoyo y la trascendencia que tiene TGT con nosotros. TGT son nuestros distribuidores a nivel nacional y, en la parte internacional, junto a ellos, llegamos a tener ideas innovadoras, estamos sacando productos rompedores que no son lo esperado en un queso tradicional y eso hace que nuestros productos sean tan reconocidos. También en este reconocimiento lo que más se valora es que tenemos una gran materia prima, una leche de alta calidad.

Estos premios reconocen productos con sabores y formatos innovadores. ¿Qué cree que ha valorado el jurado en estos quesos?

La materia prima es buena y los trabajadores la trabajan con la mayor calidad, la mayor frescura y hace que los productos sean inigualables en sabor y calidad y todos los factores hacen que al final se conviertan en premios. Nosotros hemos buscado distinguirnos en sabores rompedores que hacen de la marca Lácteas Cobreros una referencia internacional. Son sabores y también presentaciones que rompen con los clichés típicos que tienen los quesos. Yo llevo más de 10 años aquí y hay que destacar la versatilidad que ofrecemos en todos los productos. Al final, nos importa la satisfacción del cliente.

En esa apuesta por combinar la leche de cabra con sabores poco habituales, ¿hasta qué punto es difícil innovar sin perder la esencia del queso?

El equipo de calidad de Lácteas Cobrero somos un equipo joven que no tenemos miedo a la innovación y tampoco la dirección. Nuestro tipo de queso no es el típico queso castellano ni de pasta prensada que te requiere muchos más cuidados a la hora de, microbiológicamente hablando, mantener el queso o de cuidarlo y te ofrece mucha más versatilidad. A este queso le puedes exigir mucho y es uno de los quesos al que más se somete a distintos usos. Tú quieres un rulo de cabra que lo puedas usar como ensalada, que lo puedas meter en una pizza que me aguante en unos 250 grados durante 10 minutos, que lo metas un soplete y aguante, que lo utilices en una plancha y aguante … pues eso en Lácteas Cobreros lo hemos sabido hacer muy bien.

¿Los cambios van de la mano de la demanda actual?

Nosotros nos hemos sabido adaptar a todas las necesidades de ese mercado. El mercado joven busca quesos más frescos con menos maduración que sean más explosivos. Y no solo el mercado joven, es una demanda general y nosotros nos hemos adaptado muy bien a ese sentir que marca la tendencia internacional. La gente no busca la saturación de sabor que tienen muchos quesos madurados, sino que buscan quesos frescos que le transmitan algo más y ese punch se lo podemos dar a través de combinaciones que resultan un poco extrañas, exóticas, pero que le dan un punto de valor a nuestra cuajada sin enmascarar el sabor.

El sabor de la leche de cabra.

La cabra tiene un sabor láctico potente y esto hace que no se pierda, que no comas un queso sin sabor. En todo caso intentamos que el aditivo que acompañe al queso esté en la justa proporción y lo hacemos a través de un equipo de I+D y un panel de catas en el que se van haciendo pruebas internamente. También se mandan externamente a nuestros socios para comprobar sabores, tendencias, evaluar cómo evolucionan a lo largo de la vida útil y, a partir de ahí, pues ir viendo cómo va el desarrollo de estos quesos.

¿Qué papel tiene el departamento de calidad en el desarrollo de estas nuevas referencias?

Nosotros siempre nos hemos caracterizado por escuchar mucho al cliente y responder a sus necesidades y los datos económicos también lo refrendan. Nuestro queso se caracteriza por su sabor, y Lácteas Cobreros por nuestra versatilidad y nuestra capacidad de respuesta ante las necesidades. Dentro del Departamento de Calidad tenemos todos los certificados que se pueden tener y es gracias no solo al compromiso de este departamento sino a que es algo que se intenta aplicar desde la dirección hasta la persona nueva que haya entrado y eso es muy importante para nosotros porque hace que los productos sean buenos y sean reconocidos.

¿Queda margen todavía para seguir innovando en el queso de cabra?

La leche de oveja todavía está por explorar, tenemos mucho por donde trabajar, es verdad que nuestro bastión sigue siendo nuestro rulo, el cabra madurado, pero esto ayuda a que tengamos una amplia gama. Hay margen, hay muchas ideas, unas salen, otras no, otras se quedan aparcadas y se retoman con el tiempo, pero lo importante es que tanto la dirección de la empresa como los trabajadores estamos siempre adaptados a las necesidades del mercado, a las necesidades del cliente y a satisfacerlas.

Lácteas Cobreros tiene raíces en Zamora, en el ámbito rural. ¿Es un hándicap?

La zona rural está sufriendo la falta de población y eso penaliza a la hora de captar talento. Es mucho más complicado. Pero tiene sus bondades, estamos en la comarca natural de Tierra de Campos que es donde más leche de oveja se puede producir de toda España y también trabajamos con leche de oveja. Yo soy uno de los pocos afortunados que tengo la suerte de trabajar donde quiero, de estar viviendo en un pueblo, en la mal llamada España Vaciada. Para mí es la España llena de oportunidades, en la que cualquier persona puede establecer aquí una familia y emprender con empresas como esta que permite a muchas familias quedarse.