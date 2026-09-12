Carlos Martínez acusa al PP de usar al Gobierno de España como «excusa perfecta» para no asumir sus responsabilidades con Zamora

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, situó este sábado en Fuentes de Ropel el foco de sus críticas en la gestión del Partido Popular en la Comunidad y en la tendencia, a su juicio, a responsabilizar al Gobierno de España de problemas que corresponden a otras administraciones. Durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Benavente y comarca, Martínez utilizó el desarrollo de Puerta del Noroeste y el Plan Territorial de Fomento como ejemplo de unos compromisos que, según afirmó, acumulan retrasos mientras las distintas administraciones implicadas no asumen sus propias responsabilidades. La celebración se desarrolla este sábado en Fuentes de Ropel.

«Con miles de millones de euros de presupuesto. Con unas mayorías importantes como para poder abordar el desarrollo y la ejecución de esos presupuestos. Y la falta de voluntad política. El tedio y la desidia con la que llevan. Siempre encuentran a Sánchez, siempre encuentran al Gobierno de España como excusa perfecta para no acometer sus propias responsabilidades», afirmó el dirigente socialista, que recordó que el Plan Territorial de Fomento está suscrito por tres administraciones y que tuvo que ser prorrogado del horizonte inicial de 2022 hasta 2027 y sigue sin estar terminado.

Carlos Martínez conversando con una militante socialista en la Fiesta de la Rosa y a la izquierda Patricia Martín. / E. P.

Martínez cuestionó además que el desarrollo del polígono esté cumpliendo los objetivos planteados inicialmente en materia de creación de empleo. «Las excusas en política son siempre de mal pagador. Y creo que hay que asumir las responsabilidades», manifestó.

El secretario general del PSOE de Castilla y León extendió esa exigencia a las distintas administraciones gobernadas por el PP. «Existe más de 15.000 millones de gestión en la administración autonómica», señaló, al tiempo que apuntó también a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Benavente. Sobre este último, consideró que debe «estar permanentemente gritando, defendiendo los intereses», algo que, a su juicio, no está haciendo la alcaldesa.

A la izquierda Antidio Fagúndez y Carlos Martínez, conversando durante la Fiesta de la Rosa. / E. P.

La intervención de Martínez estuvo vinculada también a una reivindicación más amplia de la organización territorial de Castilla y León. El socialista defendió que «para nosotros es absolutamente clave, fundamental el territorio, fundamental el poder local» y planteó la comarcalización como una herramienta para avanzar en esa ordenación.

En este sentido, propuso que el Plan Territorial de Fomento pueda convertirse en «un plan comarcal de fomento» y reclamó aprovechar la posición geográfica de Benavente y Los Valles para impulsar su desarrollo. «Después de 40 años de gobierno de la derecha en esta tierra, creo que es hora ya de intentar plantear esa ordenación del territorio», afirmó.

Martínez reclamó además «ritmos diferentes y compromisos ciertos» para el polígono industrial y la plataforma logística. A su juicio, el objetivo no debe limitarse a inversiones de tres o cinco millones de euros, sino que requiere una apuesta de mayor alcance para aprovechar el potencial de la zona.

Patricia Martín sitúa la Alcaldía de Benavente como objetivo

La secretaria general del PSOE de Benavente, Patricia Martín, presentó la Fiesta de la Rosa como el inicio del curso político de la agrupación y explicó que la elección de Fuentes de Ropel respondía a la voluntad de poner en valor la gestión del alcalde socialista del municipio. También destacó la fortaleza electoral de la formación tanto en Benavente como en Fuentes de Ropel.

Martín vinculó el encuentro a la preparación de las próximas citas electorales y al trabajo con los candidatos socialistas de la provincia. Entre los objetivos que marcó situó la recuperación de las alcaldías perdidas en 2023, la consolidación de las que actualmente gobierna el PSOE y, de forma especial, el regreso a la Alcaldía de Benavente.

Carlos Martínez, a la izquierda, junto Antidio Fagúndez y Patricia Martín, en las piscinas de Fuentes. / E. P.

«Benavente siempre ha sido el motor de la comarca, cabecera de comarca», señaló Martín, que defendió la recuperación de la segunda ciudad de la provincia y criticó la gestión del actual equipo de Gobierno de PP y Vox. También puso sobre la mesa el desarrollo del polígono Puerta del Noroeste, uno de los proyectos que identificó con la anterior gestión socialista y con la financiación conseguida en 2023.

Fagúndez fija el reto en los 248 municipios

El secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, destacó por su parte el carácter provincial de la convocatoria y situó las próximas elecciones municipales y generales como las dos principales citas políticas para los socialistas zamoranos.

Fagúndez señaló como objetivo concurrir con candidatura en los 248 municipios de la provincia y trabajar para ofrecer una alternativa en la Diputación Provincial. También defendió la necesidad de un cambio político en Benavente y presentó a Patricia Martín como la alternativa socialista para la Alcaldía.

Representantes socialistas en Fuentes de Ropel. / E. P.

En su intervención, el secretario provincial puso además el foco en las inversiones del Gobierno de España en Zamora. Entre ellas destacó los 140 millones de euros anunciados para el campamento militar de Monte la Reina, que, sumados a la inversión ya adjudicada, situó en torno a los 200 millones. El secretario provincial añadió a este balance la aprobación de un nuevo tramo de la A-11, con un proyecto de 20 millones de euros, y señaló que el PSOE ya trabaja en los Presupuestos Generales del Estado de cara a las próximas elecciones.

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La Fiesta de la Rosa sirvió así al PSOE de Benavente para abrir el curso político con la mirada puesta en las próximas elecciones y con un discurso centrado en la gestión de las administraciones y en la necesidad de reforzar el papel de los municipios y de la comarca.