El museo ideal para las encajeras que se han dado cita en el encuentro de Zamora se encuentra a menos de una hora

Casi medio millar de encajeras de toda España han acercado su saber y sus labores a Zamora durante este pasado sábado con motivo del Encuentro de Encajeras de Zamora. La tradicional cita se ha vivido con cierta ilusión debido a la puesta de moda de este tipo de artesanía entre la gente joven, generación en la que se confía el relevo.

El veterano encuentro ha celebrado este año 23 ediciones y es conocido por muchas de las profesionales y aficionadas al arte del encaje. Sin embargo, quizá menos conocido sea el Museo y Centro Didáctico del Encaje de Castilla y León. Se encuentra en una antigua casona de la calle Carnicerías de Tordesillas, en la provincia de Valladolid.

Allí, en el casco histórico, este pequeño espacio alberga tanto piezas textiles de incluso el siglo XVI como herramientas relacionadas. Además, posee una gran biblioteca especializada, integrada por cerca de 8.000 volúmenes.

En el centro didáctico se analizan y se estudian diseños, historia y técnicas de los encajes y bordados en general, profundizando en los históricos castellano-leoneses de los siglos XVI y XVII. "Según investigadores competentes en esta materia, el encaje se realizaba ya en tiempos remotos, empleándose mallas para la caza y redes de pesca, pero aquí nos limitaremos exclusivamente a las referencias sobre el encaje castellano que conocemos a través de documentos y estudios acreditados", explican desde el museo. Los encajes conventuales, el frisado de Valladolid, el punto de Tordesillas o las blondas son algunas de las piezas exhibidas y analizadas.

Museo del Encaje. / M. E.

Horario de apertura del Museo del Encaje

De martes a viernes: de 17.00 a 20.00 horas

Sábado: de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas

Domingo y festivos: de 12.00 a 17.00 horas

Fuera de este horario los grupos pueden concertar visitas

Precio de la entrada del Museo del Encaje

Tarifa general individual: 2 euros

Grupos: 22 euros (entre 15 y 22 personas)

Contacto con el Museo del Encaje

Para más información, las personas interesadas pueden ponerse en contacto a través del teléfono 983 796 035 y 983 796 035, o bien por correo electrónico a través de la dirección museo@museoencaje.com y en la web http://www.museoencaje.com.