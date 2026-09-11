Seis horas para disfrutar de artistas y patrimonio este fin de semana: horarios y lugares de la Noche Blanca del Románico Zamorano

La Noche Blanca del Románico Zamorano celebra este fin de semana una nueva edición en la que la ciudad rezumará arte por los cuatro costados y el casco antiguo se convertirá en escenario de conciertos, recitales literarios y otros espectáculos. Todo ello, accesible de forma gratuita para el público, que podrá disfrutar de las actuaciones a escasos metros de los artistas y en marcos incomparables desde el punto de vista patrimonial.

En total serán 24 los espectáculos programados, todos ellos gratuitos, aunque la programación de horarios y lugares hace imposible acudir a todos, por lo que cada uno tendrá que seleccionar cuáles son las propuestas y los espacios que más le interesa visitar. Para ambientar esa propuesta cultural, algunos comercios del casco antiguo se han unido a ella retrasando su horario de cierre del sábado al domingo para que los asistentes también puedan visitarlos en esa noche tan especial.

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Promoción Económica y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, ha dado a conocer los horarios y lugares de actuación de los distintos artistas participantes en esta edición, que se desarrolla la noche del sábado al domingo. Entre ellos, figuran desde participantes en Operación Triunfo como Marilia Monzón, hasta artistas locales de referencia en Zamora como Lucía Gonzalo.

El plano siguiente muestra horarios y lugares de actuación:

La Noche Blanca del Románico de Zamora. / Cedida

Entre los espacios elegidos para los conciertos, este año se han incorporado, como novedades, la nueva calle de la trasera de la Catedral, el propio interior del templo mayor zamorano, la zona de las murallas junto al Sillón de la Reina y la iglesia de Santa María de la Vega. Ese último templo es además especialmente reseñable porque es de propiedad privada y constituye una oportunidad única para poder visitarlo.

Los artistas y horarios son los siguientes: 19.45 horas, Miss Blanche; 20.00 horas, Mäbu; 20.15 horas, Pol 3.14; 20.30 horas, Mario Hernández; 20.45 horas, Maref; 21.00 horas, Amante Laffón; 21.15 horas, Lucía Gato; 21.30 horas, Marilia Monzón; 21.45 horas Ángela González; 22.00 horas, Trío Cordium; 22.15 horas, Yoly Saa; 22.30 horas, Ricardo Lezón; 22.45 horas, Eira; 23.00 horas, Dianka; 23.15 horas, Lucía Gonzalo; 23.30 horas, Isora; 23.45 horas, Antonio Campos; 00.00 horas, Bravo Maldonado; 00.15 horas, Delacueva; 00.30 horas, Lignum Sonus; 00.45 horas, Juan Anselmo; 01.00 horas, Nia Zalén; 01.15 horas, Marisa Valle Roso; 01.30 horas Carmen Lillo .

Un total de 24 actuaciones, entre las 19.45 y las 2.00 de la madrugada para recorrer Zamora "saltando de concierto en concierto, y de rincón en rincón", han resaltado los promotores del evento.