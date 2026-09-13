El PSOE pide duplicar el Fondo de Cohesión y dar más autonomía a los ayuntamientos

El Grupo Socialista, con la procuradora soriana Esther Pérez, defenderá este lunes ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para duplicar la dotación del Fondo de Cohesión Territorial, pasando de los 20 millones actuales a 40 millones de euros, y garantizar una mayor autonomía a los ayuntamientos para decidir el destino de estos recursos.

Según informa el PSOE de Soria, la propuesta reclama expresamente a la Junta que elimine los condicionantes referidos a las entidades locales y permita que cada ayuntamiento pueda emplear las cuantías asignadas en las actuaciones que considere prioritarias, respetando la autonomía municipal y manteniendo todos los controles legales y financieros.

Pérez señaló que el Fondo está dirigido a 2.232 municipios de menos de 20.000 habitantes, el 99,3% de los 2.248 existentes en Castilla y León. “Estamos hablando de un instrumento destinado a la práctica totalidad de los municipios de la Comunidad, muchos de ellos con muy poca población, grandes dificultades administrativas y un coste por habitante especialmente elevado para mantener los servicios públicos”, explicó.

20 millones congelados

El PSOE denunció que el Fondo de Cohesión Territorial nació en 2022 con una dotación de 20 millones de euros, cantidad que aseguró se ha mantenido sin cambios en las convocatorias de 2023, 2024, 2025 y 2026. Los socialistas consideraron que esta congelación ha reducido su capacidad real para financiar inversiones municipales debido al aumento del coste de las obras, los materiales, la energía y los servicios.

“Veinte millones de euros repartidos entre 2.232 municipios representan una media meramente orientativa inferior a 9.000 euros por localidad. Aunque el reparto incorpora criterios de población, desempleo y despoblación, la cifra permite comprender la insuficiencia del Fondo para atender las necesidades de una Comunidad tan extensa y dispersa”, argumentó Pérez.

La procuradora socialista ha recordado que los ayuntamientos pequeños deben mantener redes de abastecimiento, calles, alumbrado, edificios públicos, caminos e instalaciones municipales con ingresos reducidos y, en muchas ocasiones, sin disponer de personal técnico propio. En los municipios de más de 1.000 habitantes, la Junta aporta hasta el 75 por ciento de las inversiones y el ayuntamiento debe asumir al menos el 25 por ciento restante. En los de hasta 1.000 habitantes, la financiación se distribuye entre la Junta, que aporta el 50 por ciento, la diputación provincial y el propio ayuntamiento, con un 25 por ciento cada uno.

“El esfuerzo de las diputaciones y de los municipios permite movilizar una cantidad superior, pero no puede utilizarse para ocultar que la aportación de la Junta continúa congelada en 20 millones. Para un pequeño ayuntamiento, asumir el 25 % puede suponer aplazar o renunciar a otra actuación necesaria”, advirtió.

Más autonomía

El segundo punto de la proposición reclama eliminar las restricciones que impiden financiar determinadas actuaciones consideradas fundamentales por numerosos municipios. Las convocatorias han excluido ámbitos como los consultorios locales, la vivienda pública, el patrimonio histórico, determinadas infraestructuras educativas de competencia municipal, los cementerios, los servicios sociales y diversas instalaciones turísticas, culturales o deportivas.

“Para un municipio puede ser prioritario rehabilitar una vivienda municipal para facilitar la llegada de una familia; para otro, acondicionar el consultorio; y para otro, recuperar un elemento patrimonial o mejorar una infraestructura turística que genere actividad económica. Quienes mejor conocen esas necesidades son los alcaldes y concejales elegidos por sus vecinos”, defendió Pérez.

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El PSOE aclaró que su propuesta no pretende eliminar la fiscalización del dinero público. Los ayuntamientos deberán seguir acreditando la finalidad pública de las actuaciones, cumplir la normativa de contratación, ejecutar los proyectos dentro del plazo y justificar correctamente los recursos recibidos. “Una cosa es controlar que el dinero público se gestione correctamente y otra sustituir la capacidad de decisión de los ayuntamientos. Pedimos autonomía municipal con responsabilidad y con todos los controles”, precisó la procuradora.