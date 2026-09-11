La zamorana Lácteas Cobreros conquista siete medallas y es la empresa española más premiada en los Global Cheese Awards

La compañía quesera Lácteas Cobreros, con sede en Castrogonzalo, ha vuelto a demostrar su liderazgo en el sector quesero y a situar sus quesos de cabra entre los mejores del mundo tras conseguir siete medallas en los Global Cheese Awards 2026, prestigioso certamen internacional celebrado en la localidad de Frome (Reino Unido).

La empresa zamorana ha obtenido un total de tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce, convirtiéndose en la empresa española más premiada de esta edición, en una competición que reunió más de 5.000 candidaturas distribuidas en más de 100 categorías, consolidándose como uno de los concursos queseros más importantes y con mayor tradición del mundo.

Siete premios para la innovación elaborada con leche de cabra

Los productos de Lácteas Cobreros reconocidos por el jurado internacional son:

Medalla de Oro para las Perlas de queso de cabra con miel y cayena.

para las Perlas de queso de cabra con miel y cayena. Medalla de Oro para el Queso de cabra con piña.

para el Queso de cabra con piña. Medalla de Oro para las Perlas de queso de cabra con maracuyá picante.

para las Perlas de queso de cabra con maracuyá picante. Medalla de Plata para las Perlas de queso de cabra con tomate.

para las Perlas de queso de cabra con tomate. Medalla de Bronce para el Queso de cabra con pimienta negra.

para el Queso de cabra con pimienta negra. Medalla de Bronce para las Perlas de queso de cabra con naranja.

para las Perlas de queso de cabra con naranja. Medalla de Bronce para las Perlas de queso de cabra con naranja en una segunda categoría del concurso.

Rulos de cabra de Lácteas Cobreros. / Cedida

Los resultados oficiales sitúan a Lácteas Cobreros como la única empresa española identificada entre las compañías galardonadas, reforzando así el liderazgo de la compañía en el segmento de especialidades innovadoras elaboradas con leche de cabra.

Todos estos productos podrán verse y conocerse de primera mano en Fromago 2026, la Feria Internacional del Queso de Zamora, donde Lácteas Cobreros volverá a estar presente. La compañía mostrará en esta cita en Zamora algunas de sus principales especialidades de queso de cabra, incluidas las referencias que están cosechando reconocimiento en los principales certámenes internacionales del sector. Los visitantes podrán acercarse así a una gama de productos que combina la tradición quesera con sabores y formatos innovadores, en una nueva oportunidad para conocer la apuesta de la empresa zamorana por la innovación y la diferenciación.

Un año excepcional para Lácteas Cobreros

Estos nuevos reconocimientos se suman a los obtenidos anteriormente en los International Cheese & Dairy Awards 2026, otro de los certámenes de referencia del sector lácteo internacional.

En dicho concurso, las perlas de queso de cabra de Lácteas Cobreros lograron un histórico triplete:

Medalla de Oro : Perlas de queso de cabra con limón.

: Perlas de queso de cabra con limón. Medalla de Plata : Perlas de queso de cabra de frambuesa.

: Perlas de queso de cabra de frambuesa. Medalla de Bronce: Perlas de queso de cabra de cereza.

Con estos resultados, la compañía acumula ya diez galardones internacionales en 2026, reafirmando su apuesta por la innovación, la diferenciación de producto y la excelencia en la elaboración de quesos de cabra.

Varios quesos de Lácteas Cobreros. / Cedida

Innovación con raíces en Zamora

Desde sus instalaciones en la provincia de Zamora, Lácteas Cobreros, ha desarrollado una línea de productos que combina tradición quesera e innovación, apostando por formatos y sabores diferenciales que están logrando un creciente reconocimiento por parte de consumidores, distribuidores y expertos internacionales.

Los premios obtenidos a lo largo de 2026 avalan una estrategia basada en la creación de valor añadido, el desarrollo de nuevas referencias y la búsqueda constante de la máxima calidad.

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Como resume la filosofía de la compañía: “La innovación impulsa el camino, la dedicación mantiene el rumbo y el trabajo convierte los sueños en éxito.” Los siete premios obtenidos en los Global Cheese Awards 2026 constituyen un nuevo hito para Lácteas Cobreros y un reconocimiento al trabajo de todo su equipo, llevando el nombre de Zamora y de España a la élite internacional del sector quesero.