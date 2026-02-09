Zamora ofrece formación gratuita a 40 personas para ser agentes del cambio digital en PYMES

Hasta 40 personas de Zamora capital y del resto de la provincia podrán acceder a formación gratuita en competencias digitales avanzadas gracias al Programa Generación Digital Agentes del Cambio, una iniciativa orientada a crear nuevos perfiles profesionales capaces de liderar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). El programa está dirigido a personas desempleadas, autónomas y trabajadoras de PYMES de Zamora, interesadas en asumir nuevos retos profesionales vinculados a la digitalización empresarial y la innovación tecnológica.

El objetivo, analizar y estudiar los procesos de digitalización de una PYME, con visitas y estancias en empresas, para que cada persona participante en el Programa elabore, con el apoyo de un experto, el Plan de Transformación Digital REAL de la PYME para la que trabaja o presta servicio, o para la que se le busca y proporciona si está desempleada. Los requisitos: ser menor de 36 años, tener titulación universitaria o Formación Profesional de Grado Superior, son válidas todas las titulaciones, incluidas las obtenidas en el extranjero sin homologar aún en España. También pueden admitirse candidatos/as con bachiller, Formación Profesional de Grado Medio o Certificado de Profesionalidad Nivel 3.

Se puede solicitar información personalizada, conocer requisitos y condiciones y reservar plaza para los cursos a iniciar en Zamora dentro del Programa GENERACIÓN DIGITAL AGENTES DEL CAMBIO en el 697 561 607 (también WhatsApp), enviando un correo a info@atugeneraciondigital.es o cumplimentando el formulario disponible al efecto en:

Toda persona formada como AGENTE DEL CAMBIO, entra a formar parte de un Directorio gestionado por la Escuela de Organización Industrial (EOI), donde las empresas pueden seleccionarla, siempre que quieran contar con profesionales expertos en apoyar sus procesos de digitalización.

Sobre el Programa GENERACIÓN DIGITAL

El Programa Generación Digital Agentes del Cambio se desarrolla a nivel nacional por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), quien seleccionó a GRUPO atu como entidad encargada de formar a AGENTES DEL CAMBIO en Zamora, tanto en su capital como en su provincia. El agente del cambio surge como una nueva figura profesional de futuro, experta en asesorar a las PYMES en sus procesos de transformación digital.

El Programa Generación Digital Agentes del Cambio se encuadra dentro del Plan Nacional de Capacidades Digitales y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Las personas seleccionadas para ser formadas gratuitamente como AGENTES DEL CAMBIO en Zamora recibirán 150 horas de formación, 25 horas presenciales (5 días aproximadamente), 115 horas en aula virtual-conexión en directo y 10 horas de tutorías. Existen medidas de flexibilización para facilitar el seguimiento por parte del alumnado.

El Programa Formativo

Con el Programa GENERACIÓN DIGITAL AGENTES DEL CAMBIO, se trata de formar a profesionales altamente cualificados. Por ello:

se realizan visitas guiadas a empresas y se programan estancias en las mismas durante la formación

se utilizan herramientas y tecnologías innovadoras: Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Realidad Mixta y Tecnología Maker

se organizan en el Metaverso eventos virtuales con ponencias sobre Inteligencia Artificial, ChatGPT y Ciberseguridad, junto con jornadas de networking y ferias de empleo donde mostrar talento

se prioriza la educación inmersiva, el desarrollo de una comunidad virtual, el Blended Learning y el fomento del aprendizaje experiencial

y se incorporan metodologías de aprendizaje activas

