El PP afirma en Puebla que "el 73% de los robos con fuerza son en el mundo rural"

La secretaria de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, se desplazó este jueves hasta el cuartel de la Guardia Civil de Puebla para apoyar al candidato de su partido a las elecciones municipales, Gustavo Alonso Chimeno, acompañado de la secretaria provincial del PP, Elvira Velasco, junto con alcaldes y candidatos de municipios de la comarca.

Vázquez denunciaba las condiciones de las estancias de la Guardia Civil: "no son dignas”, decía la representante, además de señalar "el incumplimiento" de la ejecución de los fondos NextGeneration de 200 millones de euros por el Ministerio del Interior, para toda España.

Gustavo Alonso reclamó que se ejecuten las ayudas “que sea un hecho que se reforme y que haya unos efectivos con dignidad y los medios que necesitan para trabajar”. Puebla de Sanabria es “uno de los puntos neurálgicos que controla el tráfico y toda la comarca”.

Alonso subrayó la labor de los agentes y especialmente en casos como “el buscar a una persona desaparecida” en alusión a un caso reciente en Vigo de Sanabria. “Nos acordamos de estas cosas cuando nos duele” sin medios “eso no se puede llevar a cabo”.

Para el cuartel de Puebla, las obras previstas con una inversión de 3 millones de euros solo era para energías renovables y eficiencia energética, y “no entraba en lo que realmente necesita este cuartel, unas condiciones dignas para habitar, un depósito de vehículos que vemos por aquí que están todos abandonados” precisó Ana Vázquez. La responsable de interior criticó al Gobierno de Sánchez y Marlaska que “a la España vaciada nos están poniendo una seguridad de Segunda”.

Robos en el medio rural

La secretaria de Interior precisó que en la provincia de Zamora el 73% de los robos con fuerza se producen en la provincia y no en la ciudad. Los hurtos se registran en un 47% y en la provincia un 53%.

“Donde se nota que el delincuente tiene tiempo para romper una puerta, entrar a una casa, para la comisión de cualquier delito con total impunidad es la zona de la provincia”. En 2022 se registraron en la ciudad de Zamora un total de 1.596 delitos y en la provincia 4.406 “el 63,7 %del conjunto de todos los delitos se producen en la provincia”.

Según los datos a las respuestas parlamentarias del Gobierno a su Grupo “hay un déficit de más de 114 Guardias Civiles que no se están reponiendo”. Denunció que desde 2018 “hay un desmantelamiento del Estado en la provincia de Zamora. En estos momentos han desaparecido de los catálogos 86 funcionarios del Estado. Se trata de prestar servicios a la ciudad pero la España rural pagamos impuestos como la gente de la ciudad y tenemos derecho y exigimos vivir con seguridad como vive el resto de la gente en cualquier rincón de España”.

A tenor de los análisis que el PP realiza, “Marlasca está priorizando la seguridad en las ciudades y en zonas de turismo del Mediterráneo y desmantelando los servicios de seguridad en provincias como Zamora, Ourense o Palencia”.

El cuartel de Puebla

Respecto al propio cuartel de Puebla “es un punto neurálgico de seguridad, y así lo trasladan los guardias, de seguridad. Estamos controlando las vías de Portugal como la entrada y salida de Galicia. Es una zona de mucha afluencia y circulación de vehículos y personas”. Y “con nuestros impuestos exigimos se pague la seguridad”. Desde hace tres años “para callarnos la boca dijeron que iban a hacer un recambio de bombillas. Ahora venimos y no hay ni recambio de bombillas ni placas solares ni nada de lo que estaba proyectado”.

Respecto a los robos en segundas residencias y contra el patrimonio “necesitamos poner en marcha un plan de seguridad para la España despoblada” y para ello “hay que dar incentivos a los guardias”. El PP ha incluido en su programa electoral a municipales y autonómicas y en los presupuestos Generales del Estado que se suba el baremo a los guardias civiles que vengan destinados a los pueblos.

“Es una manera de asentar población, no cuesta un duro, y cuando quieran concursar tengan más puntos”. Además “un plus de territorialidad” para atraer a los agentes. Las plazas que se convocan a las zonas rurales son escasísimas y “no tienen los medios suficientes para prestar unas condiciones en seguridad dignas”.

La diputada popular Elvira Velasco presentó una proposición No de Ley para que se “priorice la obra en Puebla de Sanabria” y desde el PP se han presentado enmiendas específicas para que se tenga en cuenta la reforma del cuartel, que no se tuvieran en cuenta. El PP ha presentado una proposición No de Ley para debatir en la Comisión de Interior, en fechas próximas, y que el resto de grupos políticos “digan, entre ellos el PSOE, cual es el compromiso con el cuartel de la Guardia Civil”.

Además de mejorar infraestructura “queremos que haya dotación presupuestaria, que haya partida en estos Presupuestos general del Estado” y que se tenga en cuenta que los fondos NextGeneration no se ejecutaron el pasado año y que haya partida para 2024. Además de incrementar el catálogo de efectivos “para dar más seguridad y que la España despoblada, nuestra comarca de Sanabria, que tengan esa seguridad que se merecen”. Elvira Velasco dejó claro que en el Gobierno de Sánchez hay prioridades “y Sanabria no es una de ellas”. El concejal Popular de Puebla ahondó en que no es prioridad para el Gobierno “los dos ejes de unión de Sanabria con Zamora, la Nacional 631 y la Autovía A-52”.