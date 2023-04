El alcalde de Toro, Tomás del Bien, ha anunciado formalmente este miércoles que se presenta como candidato para intentar revalidar la Alcaldía en las elecciones que se celebrarán el 28 de mayo. Arropado por parte de los concejales que han formado parte de su equipo de Gobierno y toresanos, Del Bien ha confirmado que concurrirá a los comicios municipales con la agrupación libre de electores “Nos movemos por Toro”, que ya está constituida ante la Junta Electoral de zona.

La finalidad de la agrupación, como resaltó, “es revalidar la Alcaldía, volver a conseguir una mayoría absoluta para gobernar y seguir aportando a Toro futuro y prosperidad”.

En la presentación del nuevo proyecto político, Del Bien precisó que la opción de volver a liderar la candidatura socialista tan solo dependía de una “condición razonable y coherente”, que no es otra que la resolución del expediente de expulsión del partido.

En este punto, subrayó que el expediente fue promovido por el secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, por “una mera vendetta personal”. No obstante, reconoció que, aunque “ha habido propuestas y conversaciones” para liderar la lista del PSOE, el “escollo” de la resolución del expediente de expulsión “nunca se ha contemplado por parte ni de las Ejecutivas Local, Provincial, Autonómica y Nacional”.

Reiteró Del Bien que la posibilidad de cerrar un acuerdo con el partido “pasaba por algo muy básico” como es la resolución de un expediente de expulsión y “por dignidad no podía encabezar la lista del PSOE”.

Venganza

De hecho, recalcó que si el partido hubiera tenido interés en que liderara la candidatura “no es tan difícil solucionar un expediente y con un recurso sin contentar, bien argumentado jurídicamente” y que presentó hace tres años.

Ante esta situación, aseguró que “tendrá que ser el PSOE el que tenga que dar explicaciones” sobre el motivo por el que no ha resuelto el expediente de expulsión. No obstante, reconoció que desde el partido “se me ha insinuado que me volviera a afiliar”, pero “entiendo que es el PSOE el que tiene que resolver un expediente de expulsión que no ha resuelto por venganza y cobardía”.

Por los citados motivos, Del Bien ha decidido dar un paso al frente y concurrir como candidato a las elecciones con una agrupación libre de electores ajena a una estructura política y con el objetivo de trabajar “por y para la ciudad de Toro”.

Por otra parte, reconoció que "Nos movemos por Toro" no contempla otra opción que no revalidar la mayoría absoluta en las urnas, aunque en el caso de que sea necesario un pacto para poder gobernar “no existe ningún tipo de línea roja” porque, “somos un equipo dialogante y con el que se puede llegar a acuerdos”.

Equipo experimentado

En este nuevo proyecto, Del Bien cuenta con el apoyo de un “equipo experimentado” integrado por el actual equipo de Gobierno cuyo “aval” es la gestión municipal que supone un “ejemplo” reconocido incluso por instituciones como el Consejo Regional de Cuentas o el Consejo Consultivo.

En este punto, recordó que cuando accedió a la Alcaldía en 2015, la deuda del Ayuntamiento ascendía a más de nueve millones de euros, que se ha rebajado hasta un millón y que, al cierre de 2023, será liquidada.

Además, precisó que en los últimos ochos se han ejecutado inversiones, se han ofrecido “servicios y alternativas” a los ciudadanos, gracias a la aprobación “año tras año” de presupuestos récord en inversión pública en servicios, suministros o eventos. Por estos motivos, Del Bien no dudó al afirmar que Toro se ha convertido en un “referente autonómico” en gestión municipal.

El próximo lunes 24 de abril, la agrupación "Nos movemos por Toro" presentará la lista de candidatos, de la que formarán parte actuales concejales, que en la actualidad siguen militando en el PSOE cuyo futuro está en manos del partido, así como ciudadanos que han decidido apoyar el nuevo proyecto político liderado por Del Bien. En la candidatura, algunos de los primeros puestos serán ocupados por las actuales concejalas del equipo de Gobierno, Ángeles Medina, Ruth Martín y Loren Prieto.