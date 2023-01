“Si no es posible presentarnos a las elecciones por el PSOE haremos una candidatura independiente”

El alcalde, Tomás del Bien, encara un nuevo año decisivo para el futuro de Toro, por la celebración de las elecciones municipales a finales de mayo. Reconoce que, hasta el momento, no se ha producido ningún contacto “oficial” con el PSOE para acercar posturas tras su expulsión del partido. En el caso de que no sea posible repetir como candidato socialista decidirá con su “equipo” si concurre a los comicios en una lista independiente. En la recta final del mandato espera resolver el problema del agua, cerrar la compra del Teatro Latorre o aprobar el nuevo presupuesto con un “récord” de inversiones.

–¿Qué balance hace del año 2022?

–Ha sido un año complicado porque había que poner de nuevo todo en marcha tras el COVID, pero creo que la ciudad ha respondido con positividad y se ha recuperado. Estamos satisfechos porque se ha trabajado muchísimo, se han llevado a cabo numerosas inversiones y se ha conseguido una ejecución récord del presupuesto

–En pocos meses se celebrarán elecciones municipales, ¿repetirá como candidato a la Alcaldía?

–Es una decisión que todavía no hemos tomado. La verdad es que estamos pendientes de un montón de proyectos, ideas y problemas y muy centrados en la gestión municipal. Aunque las elecciones están a la vuelta de la esquina no nos hemos reunido todavía para valorar la situación y, en equipo, tomar una decisión.

–¿La decisión será adoptada o en conjunto con su equipo de Gobierno y no de forma personal?

–La decisión va a ser conjunta, porque desde que comenzamos en el año 2015 hemos creado un bloque muy unido. Como alcalde, yo doy la cara, pero somos un equipo, siempre trabajamos en bloque y tomaremos una decisión conjunta.

–¿Se han producido contactos con el PSOE de Zamora para acercar posturas y volver a encabezar la lista socialista en Toro?

–No se ha producido ningún contacto, salvo las conversaciones que tenemos cuando coincidimos con cargos públicos como el subdelegado del Gobierno, procuradores y alcaldes. Con el PSOE de Zamora no se ha producido ningún contacto oficial.

–¿El expediente que derivó en su expulsión del PSOE todavía no se ha resuelto?

–La expulsión es firme, pero había la posibilidad de presentar un recurso que no ha sido contestado. Obviamente estoy fuera del partido y suspendido de militancia, pero con esa incógnita de la resolución del recurso que presenté hace casi tres años. Además, sigo en el grupo socialista en el Ayuntamiento, porque el PSOE nunca me expulsó del grupo.

–¿Espera que el PSOE le proponga volver a ser candidato en los comicios de mayo?

–Yo he dado el paso de contestar a una expulsión con un recurso argumentado y serio, al que el partido todavía no ha contestado.

–Si no es posible una conciliación con el PSOE, ¿baraja otras opciones?

–Si no es posible presentarnos a las elecciones por el PSOE haremos una candidatura independiente de la que formaría parte mi equipo. Lo que no haremos es que nuestros votantes tengan que votar otras siglas.

–En la recta final del año 2022 el agua de Toro ha sido declarada no apta por los índices de arsénico, ¿cuándo se podrá subsanar el problema?

–Es un problema que nadie ha buscado, que surge de una consecuencia medioambiental y de un acuífero que está sobreexplotado. Estamos trabajando intensamente y el estudio sobre un tercer sondeo está prácticamente terminado. El hidrogeólogo ha elaborado un estudio buenísimo y ha realizado centenares de muestras y, prácticamente, todo el sondeo del término municipal está parecido en cuanto a niveles de arsénico. Por tanto, la solución pasa por la construcción de una planta potabilizadora, proyecto en el que ya está trabajando el ingeniero municipal y esperamos tenerlo a lo largo del mes de enero. Después hay que esperar a los plazos del proceso de contratación, por lo que esperamos en que en tres o cuatro meses el problema pueda estar resuelto. Creo que la situación se ha solventado con rapidez con plantas potabilizadoras, el reparto de agua a colectivos vulnerables y con mucho entendimiento entre el Ayuntamiento y la Diputación.

–En una década Toro ha perdido más de un millar de habitantes, ¿qué necesita la ciudad para frenar la sangría poblacional?

–Toro pierde población, Benavente pierde población y Zamora pierde población. Creo que el problema es estructural y que en este país se olvidaron las zonas periféricas y de influencia. Mientras desde el Estado no se luche por descentralizar servicios públicos vamos a seguir así. En Toro, la calidad de vida es total y no se vive mejor en ningún sitio. Toro tiene servicios y está bien comunicada, pero al final las oportunidades laborales son reducidas porque el tejido empresarial se sitúa siempre en el entorno de las grandes ciudades. Mientras el Estado no bonifique a empresas por instalarse en zonas rurales y no ofrezca terrenos vamos a seguir así. Desde el Ayuntamiento se bonifica al que se empadrona o al que tiene hijos, pero esas ayudas no son suficientes.

–Para fijar población y generar oportunidades laborales, Toro participa en el corredor “Espacio 602”, ¿en qué punto se encuentra el proyecto?

–Estamos trabajando en el documento final para presentarlo al Ministerio. Además, es muy importante no solo para Toro, ya que es un proyecto de comunidad que aúna 16 municipios muy similares que podemos crear incentivos que beneficien a la zona. Por ejemplo, desde Toro hasta Cuéllar hay empresas que requieren mucho cartón, botellas o corchos, pero no hay ninguna cerca. También se puede crear una fiscalidad diferenciada en ese corredor y hay que intentar que la Junta desdoble la carretera para actuar como una especie de M-50 del polo de Valladolid y que las empresas vean la viabilidad de instalarse entre Toro y Cuéllar.

–El proyecto que ya va tomando forma es el de Monte la Reina, ¿cómo se está colaborando desde el Ayuntamiento?

–Nos pusimos desde el principio a disposición del Ministerio de Defensa. No obstante, al tratarse de un proyecto de Interés Nacional está exento de muchas licencias, lo que facilita la tramitación. Durante algunos días han estado cerca de 40 excavadoras trabajando en Monte la Reina y ha cambiado por completo la visión del campamento. En enero, según las últimas conversaciones con la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgina Barcones, los trabajos van a continuar. Prácticamente se han invertido los 20 millones de euros presupuestados para 2022 y la partida habilitada para el nuevo año se ejecutará en los primeros meses.

–A lo largo del 2022 se han aprobado proyectos relacionados con las energías renovables no exentos de críticas, ¿cómo se pueden conjugar la instalación de plantas solares con otros sectores tan importantes en Toro como el agrícola?

–Lo que estamos haciendo es aplicar la normativa tal y como está establecida. La Junta es la que tiene que legislar y la que está en proceso de crear una normativa que equilibre el uso tradicional y las nuevas energías. Es cierto que hemos recibido muchas críticas, pero nos estamos limitando a cumplir la ley. Si el Ayuntamiento no informa favorablemente proyectos que se ajustan a la ley estaría incurriendo en un delito. No obstante, creo que las empresas que desarrollan proyectos de plantas solares están generando trabajo y riqueza para el futuro.

–¿En el nuevo año, el Ayuntamiento va a seguir impulsando el sector turístico?

–Es verdad que el 2021 fue un año sin precedentes porque todavía teníamos que convivir con el COVID y la gente se decantó por el turismo de interior. En 2022 ha bajado un poco el turismo, pero en Toro prácticamente todos los fines de semana se completan las visitas guiadas. La oferta turística cada vez es más amplia, con más monumentos abiertos, mejores servicios o una Ruta del Vino que ha ayudado mucho. El sector turístico ya es una realidad de riqueza en Toro.

–¿El complemento perfecto a la oferta turística de la ciudad es su amplia agenda cultural?

–Siempre hemos defendido que la oferta cultural de Toro es obligada para el que vive en la ciudad, pero también un complemento para el turista. La tendencia es que el turista no solo busca visitar un lugar sino vivir una experiencia.

–El principal atractivo turístico de la ciudad es su patrimonio, aunque algunos edificios presentan un notable deterioro...

–El casco urbano de Toro está protegido y fue uno de los primeros que fue declarado Conjunto Histórico en Castilla y León, pero algunos inmuebles particulares no se cuidan. Son edificios que, con el tiempo, pasan de una persona a 25 herederos con los que en ocasiones no nos podemos comunicar. Es verdad que existe la figura de la ejecución por parte del Ayuntamiento, pero solo hay que imaginar que tuviera que realizar una obra de millones de euros en el palacio de Bustamante, ya que estaríamos vaciando la capacidad económica municipal por la irresponsabilidad de una familia o de unos herederos que no se hacen cargo. Lo que ha pasado en el palacio es una pena, pero también fue una barbaridad que la Junta autorizara en su día unas obras en un edificio que se encontraba en perfecto estado. De momento, el Ayuntamiento ha evitado que se hunda todo el palacio. En el caso de la antigua Alhóndiga, desde el principio nuestra intención ha sido eliminar el edificio y conservar lo que fuera necesario, pero nos hemos encontrado con la protección del Conjunto Histórico. De momento, se está trabajando para asegurar el edificio. En otro inmueble situado en los soportales de la Plaza Mayor, el Ayuntamiento ha ejecutado un dinero importante que todavía no ha recuperado.

–Uno de los edificios emblemáticos del patrimonio de Toro es el Teatro Latorre cuya propiedad es compartida con Fundos, ¿se han producido avances en la negociación con la Fundación para que la titularidad sea municipal?

–El Patronato de Fundos ha aprobado la venta del Teatro Latorre y en los próximos meses pasará, por fin, a ser propiedad en exclusiva del Ayuntamiento. Tras varios acercamientos en los que se fijaba un precio desorbitado, ahora por fin se ha realizado una oferta económica que rondará los 50.000 euros por un edificio tasado en mucho más. La compra venta será algo testimonial para solucionar el problema y que el Teatro Latorre pase a ser propiedad de los ciudadanos de Toro.

–El uso de otro inmueble histórico como el Seminario Menor de Toro ha sido cedido al Ayuntamiento tras la firma de un convenio con el Obispado, ¿cuándo está prevista su reapertura?

–Está previsto que estas Navidades concluyan las obras de adecuación, muchas de las salas están repartidas y las asociaciones están deseando trasladarse a un edificio en el que también está previsto instalar un ascensor. Creo que es muy positivo que el convenio con el Obispado permita desbloquear la situación del edificio y no es un capricho que las asociaciones dispongan de unos espacios dignos en los que puedan desarrollar sus actividades porque, al final, vertebran la vida de Toro. Además, con la iglesia del Seminario recuperamos un espacio bonito en el que poder celebrar eventos y se acondicionarán los jardines como lugar de descanso o paseo.

–Del espacio que ya pueden disfrutar los toresanos es el nuevo centro deportivo habilitado en la piscina climatizada, ¿su reapertura no ha sido posible en siete años por la situación económica del Ayuntamiento?

–Las cuentas del Ayuntamiento de Toro estaban abandonadas y se debían, entre proveedores, bancos y facturas en cajones, casi nueve millones de euros. Esa deuda prácticamente no existe ahora mismo, salvo la programada con bancos que asciende a poco más de un millón de euros. El Ayuntamiento tiene superávit cada año y la situación económica ha cambiado radicalmente con mucho trabajo por parte de Ángeles Medina y de los departamentos de Tesorería e Intervención. La recaudación alcanza el 97% cuando antes no se recaudaba y aquí no pasaba nada. La mejora de la situación económica ha hecho posible que hayamos podido reabrir la piscina, que era un servicio deficitario para la ciudad. Se ha conseguido sacar a licitación un proyecto muy complejo y con el nuevo modelo de piscina se han inscrito más de 600 usuarios en los primeros meses.

–La ausencia de un Interventor ha retrasado la aprobación del presupuesto para 2023, ¿cuáles son las líneas básicas del nuevo proyecto económico?

–Será un presupuesto continuista aunque volveremos a tener un récord de inversiones propias y seguiremos apostando por regularizar la plantilla. Entre las inversiones previstas se ejecutará la renovación integral de la plaza de Santa Marina y también está previsto realizar un esfuerzo para mejorar los parques infantiles, que están desactualizados. El presupuesto se aprobará cuando se incorpore el Interventor. En Castilla y León las administraciones locales tienen un gran problema porque no hay técnicos habilitados y creo que hay que revisar el sistema.

–En el proceso de estabilización de la plantilla se contempla la incorporación de más agentes de la Policía?

–Este año se han repuesto cuatro plazas de agente y como los procesos de oposición de la policía son muy complicados, el Ayuntamiento se ha acogido a los que ha homogeneizado la Junta. Este año se convocará un nuevo proceso y Toro sacará cuatro o cinco plazas más con las que tendremos una plantilla suficiente para cubrir los tres turnos. Creo que la Policía está trabajando como nunca y de una forma coordinada con la Guardia Civil, trabajo en el que también colabora Protección Civil. Además se han puesto en marcha iniciativas como el programa de seguimiento de víctimas de violencia de género y los índices de criminalidad son irrisorios respecto a otros años.

–¿Cómo valora el trabajo de la oposición en el Ayuntamiento?

–El trabajo de la oposición de Toro está siendo paupérrimo y está dando una imagen lamentable. Lo demostró durante el COVID cuando no arrimó el hombro y se dedicó al oportunismo político. La oposición ya han empezado la campaña y lo está demostrando con el asunto del agua porque está actuando con una deslealtad increíble hacia la institución y que ni sus propios votantes entienden. No tenemos su apoyo y aprovecha cualquier asunto polémico para derribar, no al equipo de Gobierno, si no a mí personalmente.