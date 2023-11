Fran González deja de ser el entrenador del Balonmano Zamora Enamora. Así lo ha comunicado el club y el propio técnico hoy en una difícil rueda de prensa en la sede de la entidad presidida por Iñaki Gómez, que prescinde del técnico tras nueve jornadas de liga disputadas.

El asturiano, que llegó hace justo un año a los "Guerreros de Viriato", termina su camino en Zamora tras no lograr este año los resultados deseados en División de Honor Plata, categoría en la que el Balonmano Zamora Enamora es colista con una única victoria tras nueve jornadas disputadas.

Esa fue la principal razón esgrimida por el club, en palabras de su gerente Octavio Magadán, para destituir al entrenador. Octavio, que disculpó al presidente Iñaki Gómez (ausente por su reciente parternidad), indicó que "es una decisión que toma la directiva en aras de cambiar el rumbo del equipo". "Creemos que se tenía que producir un cambio y que, en esta parcela, puede producirse un impulso y mejorar la complicada situación que afrontamos".

Magadán no dudó en subrayar que la salida del técnico "no quiere decir que la situación sea culpa de Fran, ni mucho menos". "Todos somos culpables. Directiva, plantilla y cuerpo técnico, tenemos que asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Creemos que esta es una posible solución a esa situación, aunque sea posible que nos equivoquemos. Pensamos que el equipo necesita un cambio y de ahí la decisión".

El directivo agradeció a Fran González "haber apostado por venir a Zamora con toda la familia, hace ya un año", así como "su trabajo y su implicación desde el principio", deseándole suerte en el futuro en todos sus proyectos personales y profesionales.

González, que se sintió "solo", dolido por las formas de su adiós

González, que tomó el testigo de Iván López también un 21 de noviembre, manifestó que se sintió "solo" al frente del equipo esta temporada y lamentó las formas en las que se le comunicó su adiós y la imposibilidad de despedirse de la afición.

El técnico inició su intervención dando las gracias a su mujer "por la fuerza que mostró al venir a Zamora", empujándole a tomar la decisión de apostar por "un club que estaba en una situación delicada". "Ella fue la que más me animó a echarle arrestos para intentar sacar al club de ahí, fue la que más confió en mi trabajo".

También agradeció a todos los jugadores, de la temporada pasada y la presente, su compromiso. "Les he apretado todo lo que he podido y nunca he recibido un mal gesto, ni una mala palabra", aseguró, añadiendo en sus agradecimientos al cuerpo técnico, destacando al delegado José Carlos que fue su "pepito grillo" en esta etapa.

Igualmente, agradeció a "varios miembros de la directiva" su apoyo y confianza, pero no a todo. Y a la afición, de la que destacó que "estuvo conmigo hasta morir", indicando que su familia siempre se sintió muy respaldada en Zamora. Una afición de la que le duele "no poder despedirme en persona porque el club lo ha querido así".

Precisamente, el no poder despedirse de los aficionados fue la primera de una serie de quejas que Fran González expuso en su último acto como técnico. El asturiano comentó no compartir la decisión porque, si bien los resultados son los que son, "ahora viene un calendario más asequible" y se veía capacitado para enderezar el rumbo de la nave. Además, indicó que "no era el momento y no me merecía despedirme del club de esta forma. Y mucho menos, a través de una llamada de teléfono, sin sentarme a hablar las cosas e intentar buscar otra solución".

En ese sentido, González aseguró que "desde agosto" lleva "pidiendo ayuda" a miembros del club porque se veía "muy solo" al frente del equipo y no recibió la respuesta que esperaba. "Me he visto haciendo de todo y era algo que le reclamaba al club y que me fastidiaba. Estos últimos tres meses me he sentido muy solo, y no por culpa de Sergio o de Carba que me ayudaron en lo que pudieron dentro de su alta carga de trabajo", explicó el extécnico pistacho, aseverando también que "no echa la culpa al club", sino a "alguna persona que no me respondió a estos temas de forma correcta".

Con el adiós de Fran González, el Balonmano Zamora se pone ahora en búsqueda de un nuevo entrenador. Hasta entonces, y como ocurriera hace poco más de un año, será Sergio Navarro quien tome las riendas de los Guerreros de Viriato.