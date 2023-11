El BM Zamora Enamora se estrelló en la pista de ID Energy Caserío de Ciudad Real, donde el arreón inicial de los locales sembró algunas dudas en el cuadro pistacho, que durante la primera mitad se mostró débil en defensa y dubitativo en ataque, dando mucha ventaja a los locales, que se iban al descanso con siete goles de renta.

Mejoraron tras el descanso los zamoranos, sobre todo en defensa, y se metieron en el partido, aunque su precipitación en algunas acciones ofensivas les evitó acercarse más a un equipo local que retomaba el control en los diez minutos finales para dejar sin opciones a su rival.

Comenzaba el encuentro con dos equipos muy intensos y mucha igualdad en la cancha. Una igualdad que parecía que iba a romperse a favor de los locales cuando, en el minuto 3, Zamora Enamora se quedaba en inferioridad numérica por la exclusión de Peinado. Sin embargo, jugando con un hombre menos los de Fran González mostraban su mejor cara y conseguían firmar un parcial de 0-2 que les daba la primera ventaja considerable en el luminoso (2-4).

Duraba poco la alegría. Giovagnola empezaba a imponerse bajo los palos de la portería local, impidiendo que los zamoranos ampliasen su renta, y mientras, sus compañeros metían una marcha más en defensa, cortando las internadas de los zamoranos y permitiendo a ID Energy Caserío de Ciudad Real darle la vuelta al marcador (5-4).

No conseguía reaccionar BM Zamora Enamora, que en otra inferioridad numérica veía cómo el rival colocaba el 6-4. No lograban los zamoranos frenar la velocidad del juego de los manchegos, que pese a que perdían algunos balones y se precipitaban en algunas acciones, recuperaba balones ante un rival lento que no conseguía generar ocasiones claras de lanzamiento, obligados a lanzar desde 9 metros, lo que daba toda la ventaja al portero y la defensa local.

Nueve minutos llevaban sin marcar los zamoranos, que veían cómo el rival se iba hasta el 7-4. Paraba el partido Fran González en busca de soluciones. Iago Costas rompía la sequía anotadora de los visitantes, pero no conseguía Zamora Enamora corregir sus errores ni sacudirse la presión de un ID Energy Caserío de Ciudad Real que ampliaba su renta hasta los 4 goles (9-5). Funcionaban bien las ayudas en el cuadro local y los zamoranos seguían sufriendo mucho para finalizar sus jugadas, hasta que apareció Cadelo. Fue el que desatascó el ataque de los zamoranos, consiguiendo buenos lanzamientos y permitiendo a los suyos mantenerse en el partido (11-8). Le acompañaba bien en ataque Iago Costas y a 6 minutos del descanso el marcador estaba 13-10. Sin embargo, los de Fran González se desinflaban de nuevo en la recta final y el conjunto manchego firmaba un parcial de 4-0 que dejaba el marcador en un complicado 17-10 de cara a la segunda mitad.

Pese a su ventaja, no se relajaron los locales, que mantuvieron la intensidad defensiva en el inicio de la segunda mitad. Su defensa, y el acierto de Canepa en ataque, seguían marcando el ritmo del partido ante un BM Zamora Enamora que no conseguía enchufarse y seguía perdiendo muchos balones, permitiendo que ID Energy Caserío de Ciudad Real ampliase su renta hasta el 19-11 en apenas 10 minutos.

La renta parecía más que suficiente para que los manchegos se anotasen el triunfo sin excesivo sufrimiento, lo que llevó al equipo local a relajarse excesivamente en defensa, dando aire a un BM Zamora Enamora que no pensaba bajar los brazos y conseguía recortar las diferencias (19-15).

Volvía Palacios a la cancha en las filas locales para tratar que los suyos generasen más peligro en ataque. Pero ahora estaba mejor el equipo zamorano en defensa. Iba a ser Canepa el que rompiese la sequía de los manchegos (20-15), que seguían sin controlar el partido ante un Zamora que dominaba esta segunda mitad pero al que seguían castigando sus errores, sobre todo la precipitación en algunas acciones ofensivas (21-17).

No le gustaba al técnico local como estaba yendo el partido y pedía tiempo muerto, a la vuelta del cual parecía que Caserío se enchufaba de nuevo, dejando atrás a los zamoranos de nuevo (24-18). Restaban poco mas de nueve minutos para el final y parecía que los zamoranos decían definitivamente adiós a sus opciones de reconducir la situación. Sin Cadelo en pista y con una clara desventaja, los de Fran González acusaron los nervios y la desconexión momentánea ante un equipo local en el que José Andrés Torres se convertía ahora en una pesadilla para los zamoranos, que a falta de cinco minutos y medio perdían ya de 7 goles (27-20).

No hubo mucho más de ahí hasta el final del partido y Zamora Enamora encajaba su segunda séptima de la temporada en un encuentro en el que le faltó, quizás, confianza.