El Zamora CF, en busca de la segunda plaza en Langreo

El Zamora CF afronta este domingo el penúltimo partido de Liga en el que todavía aspira a terminar en la segunda posición del Grupo 1, aunque para ello tendrá que superar en estos dos encuentros que faltan al Pontevedra que tiene actualmente cinco puntos más en la clasificación. No ha sido bien aceptado en el seno del club rojiblanco el horario común que ha establecido la Federación España por el que todos los partidos se jugarán a las 12.00 horas, pero los de David Movilla prometen que lucharán de igual forma hasta el final para intentar alcanzar ese segundo puesto que supondría un gran resultado para terminar la temporada.

En todo caso, esta recta final está enfocada a que el equipo rojiblanco llegue al play off en las mejores condiciones y David Movilla intentará que sus jugadores lleguen en la mejor forma posible y también han comenzado ya a limpiar tarjetas amarillas por lo que en Langreo no jugarán Bolo, Cañi ni Dani Hernández, que han acumulado cinco amonestaciones.

El Zamora CF, en todo caso, lleva tres partidos sin ganar con empates ante Rayo Cantabria y Valladolid Promesas, y la derrota hace una semana en Luanco (1-0) que no contribuyen, precisamente, a elevar la moral del equipo en vísperas de ese play off al que accederá, seguramente, como tercer clasificado. David Movilla podría presentar hoy un equipo con Fermin en la portería; Parra, Luismi y Castañeda como defensas; Juanan y Delmonte, como medios centros defensivos; Carlos Ramos, Baldrich, Joel y Mancebo como medios, y Pito Camacho en punta.

La UP Langreo ocupa actualmente la quinta posición que le da derecho a jugar el play off de ascenso, pero tiene a varios equipos pisándole los talones, dispuestos a arrebatarle esa plaza privilegiada: Rayo Cantabria, Compostela y hasta el Coruxo quieren también su sitio en el play off y obligan al rival del Zamora a darlo todo para no ceder terreno.

El entrenador del Langreo, Javi Vázquez, recordó esta misma semana que “llevamos conviviendo 31 de 32 jornadas en al play off. Podremos decir al final si no lo conseguimos que ha sido un año espectacular, pero ahora, quintos y dependiendo de nosotros, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que soñar con conseguir el play off y tenemos que salir el domingo sabiendo que somos un equipo que lleva 31 jornadas compitiendo por un play off de ascenso, que ha competido contra todos los rivales. Es el momento de ser ambiciosos, de tener el hambre de ganar". "Hemos de quitarnos todos los complejos porque no somos los pobrecitos. Cuando llevas 31 semanas de 32, no hay milagros, hay trabajo". "Tenemos dos partidos difíciles pero es el momento. Si no lo hacemos ahora, cuándo lo haremos. Hay que dar un paso y creernos que somos el Unión Popular de Langreo que tiene la ilusión de jugar un play off porque los chavales han demostrado durante una temporada entera que son un equipo de play off", señaló el técnico. La jornada puede deparar además el ascenso directo del Ourense que tendrá que ganar en casa al Oviedo Vetusta y esperar que el Pontevedra no saque los tres puntos de su visita al Fabril.