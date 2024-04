El himno del Zamora CF: ¿Te sabes la letra y quién lo inventó?

No hace falta ser futboltero para que sepas tararear el himno de un equipo de fútbol... y menos si es de tu ciudad. En el caso de la canción del Zamora CF, raro es el zamorano que no sabe canturrear el arranque o, al menos, reconocer ese "El mejor, el mejor es el Zamora" del estribillo. Suena en cada partido disputado en el estadio Ruta de la Plata cuando los jugadores saltan al verde, pero también has podido escucharlo hasta en bodas y discotecas, como cierre de fiesta.

¿Sabes quién y cuándo lo compuso?

El himno del Zamora CF fue compuesto por el saxofonista Carmelo Salgado (música) y la letra tiene la autoría de Julio Salgado. Se estrenó el 21 de diciembre de 1980 aprovechando un encuentro contra el Deportivo de La Coruña en el entonces estadio municipal Ramiro Ledesma. Un choque que, por cierto, se saldó con un 0 a 2 en el marcador.

Aquí puedes ver un recorte de prensa de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que recoge el partido contra los gallegos y el momento en el que la plantilla rojiblanca escucha por primera vez el himno:

Página de El Correo de Zamora sobre el partido Zamora CF-Depor en el que se estrenó el himno del Zamora. / Archivo LOZ

La letra: así es

Si no te suena más que el estribillo o tienes dudas sobre alguna estrofa, aquí va la letra del himno al completo. La música la pones tú: