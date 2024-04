David Movilla, entrenador del Zamora CF: "Estamos en la parte más bonita de la temporada"

David Movilla, entrenador del Zamora CF, negó que le pesen ya a la plantilla los escasos partidos que restan ya de la temporada "porque me gusta lo que hago y disfruto de mi vocación, de cada día con estos chicos de verles entrenar y porque, cuando he tenido periodos de no entrenar, estaba esperando retomar mi vocación de nuevo. Y ahora que tengo la oportunidad, me gusta acordarme de esos momentos en que echaba de menos entrenar. Para nada se me está haciendo larga la temporada, ojalá quedasen más jornadas". Además el entrenador rojiblanco subrayó que "tenemos puesto el foco, no sólo en lo que nos queda, sino en lo que se nos viene encima. Sabemos que ahora estamos en la parte más bonita de la temporada. Todo lo que hemos hecho desde el mes de julio era para llegar a este mes, jugándonos lo que nos jugamos, es algo muy bonito lo que nos viene".

Movilla reconoce que "el domingo nos fuimos todos tocados de Luanco,por el resultado y por el partido que hicimos, porque nos acompañaron los aficionados que fueron con toda la ilusión del mundo a vernos ganar y a mostrarnos su cariño. Nos fuimos decepcionados por el partido, por el resultado y por el esfuerzo de los organizadores del viaje. Fue un golpe duro pero nuestra responsabilidad es mirar hacia adelante porque tenemos otra salida a Asturias y otra oportunidad para rendir mejor y buscar los tres puntos".

El técnico vasco redordó en rueda de prensa que a UP Langreo es un buen equipo "y ya lo vimos aquí en el partido de ida de lo que son capaces. Manejan muchos registros, muchas estructuras, muchas variantes en el juego y está peleando por lo máximo, por entrar en las cinco primeras plazas. Porque es un equipo que en casa se ha mostrado muy fiable".

David Movilla asegura que los jugadores están centrados en el play off y recuerda que "durante el año, hemos sido un equipo que no ha utilizado solo doce, trece o catorce jugadores. Hemos visto los números de otros equipos y somos el que más variedad hemos tenido en las alineaciones. En esta plantilla, quien más quien menos, todos han tenido su oportunidad y las siguen teniendo. No se hace con ánimo de que jueguen todos, sino porque el nivel de la plantilla es alto. Ahora ya no hay tiempo para segundas o terceras oportunidades y ahora, el que se salga del once porque no de su nivel, el compañero lo aprovechará y y será difícil volver a entrar".

Respecto a la influencia en la plantilla de los tres meses que llevan sin cobrar, Movilla apuntó que "siempre se pueden buscar motivos para victimizarse y motivos para responsabilizarse, y si algo ha hecho este equipo ha sido coger el toro por los cuernos y tirar para adelante. No creo que victimizarnos o buscar escusas fuera nos sirva para nada, lo que nosotros hagamos, depende de nosotros. Hay muchos condicionantes externos y el otro día teníamos un duro rival enfrente, un campo más pequeño que el Ruta, un viento muy fuerte, pero nada determina. Podemos buscar motivos para justificarnos o victimizarnos, pero el Marino fue mejor que nosotros en la segunda parte. Las circunstancias ajenas no las podemos controlar pero si podemos mirar hacia adentro y analizar las cosas que pasaron".