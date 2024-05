A Ángel Cristo Jr. no le faltan enemigos dentro de Honduras. No obstante, el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo intenta limar asperezas con diversos concursantes conforme el concurso avanza, el último con el que lo ha intentado ha sido con Gorka. Esto se debe a que ambos tuvieron una fuerte discusión en Palapa y Ángel Cristo quiso después solucionarlo.

Arantxa del Sol sigue sin querer desvelar los motivos por los que se ha distanciado completamente de Ángel Cristo y que no le dejan tener una buena relación con él, solo aseguraba que le han contado cosas que no le han gustado nada, pero durante la parte para abonados de Mitele Plus, Mariola, su hermana y Mario, recién llegado desde Honduras han dado algún detalle sobre esto.

Mariola cree que ahora muchos de los supervivientes se han unido al lado de Ángel Cristo y van a por su hermana Arantxa del Sol, como tampoco entiende que Miri se haya reconciliado con él después de todo: "Hay mucha información que no está saliendo y que todos o la mayoría saben, confirmado por los que han estado en la isla, y sabiendo todo eso si siguen arrimándose al sol que más calienta canta mucho".

"Yo me he sentido utilizada"

Alexia Rivas opinaba sobre esto y es que cree que "Arantxa debería decirle que se ha enterado de lo que ha dicho" y pedirle explicaciones. "No es fácil, es fuerte", reaccionaba Mario González al escuchar a la colaboradora y, es que, aseguraba que contarlo para ella "no es tan fácil" porque la información que se maneja y, por la que Arantxa se enfada él "tampoco la diría", aunque tiene muchas ganas de que salga a la luz: "Estoy deseando la verdadera cara de Ángel Cristo y la clase de persona que es".

"Ha sido él, nos lo ha ido contando a nosotros, se lo iba contando a los compañeros", aseguraba Mario sobre este tema. Algo sobre lo que la hermana de Arantxa reflexionaba más: "Algo se nos está escapando, si mi hermana no lo dice es porque tiene su razón, eso no quiere decir que no exista". Este tema también sigue coleando en Honduras, durante el 'Oráculo de Poseidón', cuando se trataba la tensión que sigue existiendo entre ambos, Arantxa del Sol continuaba manteniéndose en la posición de que no quiere hablar del tema. "Ella sigue siendo víctima de un teléfono escacharrado y no voy a mover ni un dedo por aclarárselo nunca porque ella puede hablar delante de cámaras", decía Ángel ante esto y pedía "que diga qué le pasa" con él: "Yo no lo sé todavía". "A tus compañeros de playa que son los que me han trasmitido lo que dices por esa boca y no hay más que decir, se acabó, quiero cerrar este tema", aseguraba Arantxa y dejaba claro que no le apetece entrar en su juego, como que todo lo que sabe es por sus compañeros: "Yo me he sentido utilizada". Y continuaban sin dejar nada claro ni aclarar sus diferencias.