Aviso urgente de la Policía Nacional a quienes reciben estas llamadas de publicidad

Aunque cada vez con menos frecuencia, aún proliferan las llamadas telefónicas consideradas spam, que te ofrecen una nueva tarifa para el móvil, una conexión fija de internet o un cambio en la empresa que te suministra los servicios de agua, luz o gas, por ejemplo. Y no solo hay llamadas, también estás los SMS, el correo electrónico y el postal.

Si has probado a bloquear los números y aun así te siguen llamando, prueba a utilizar esta herramienta que ha compartido la Policía Nacional en su perfil de Tik Tok.

Se trata de la Lista Robinson, un recurso conocido y habilitado hace años pero que buena parte de la población todavía desconoce. Gestionado por la Asociación Española de Economía Digital, sirve para restringir la publicidad no deseada. Esta lista debe ser consultada por quienes vayan a realizar una campaña publicitaria para excluir de la misma a las personas inscritas.

Sin embargo, si eres cliente de una compañía o has dado tu consentimiento a la recepción de comunicaciones, es probable que continúes recibiendo estas llamadas. Ante esto, debes entrar en tu perfil de dicha compañía y desactivar el envío de comunicaciones comerciales.

¿Cómo inscribirse en la Lista Robinson?

Es muy sencillo. Regístrate con tus datos y tu correo electrónico. Elige el tipo de comunicaciones que no quieres recibir: correo, teléfono o mensajes. Y por último, recuerda que tienen que pasar tres meses desde que te apuntes hasta que sea efectiva la Lista Robinson.

La inscripción de tus datos en la lista Robinson puede ser una buena solución para evitar las llamadas dirigidas a promocionar los productos o servicios de empresas a las que no has prestado tu consentimiento para que te hagan publicidad o de las que no eres cliente.