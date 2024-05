El mensaje que mandó Finito de Córdoba a Ángel Cristo Jr en relación a Arantxa del Sol

"Supervivientes" es un programa de televisión español producido por Mediaset España y emitido en Telecinco. Es un reality show en el que un grupo de concursantes debe sobrevivir en una isla desierta o en condiciones extremas durante un período de tiempo determinado. Los concursantes enfrentan diversos desafíos físicos y mentales para obtener comida, agua y refugio, y compiten entre ellos para permanecer en el programa y ganar premios.

Uno de los participantes más polémicos es Ángel Cristo Jr. No obstante, el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo intenta limar asperezas con diversos concursantes conforme el concurso avanza, el último con el que lo ha intentado ha sido con Gorka. Esto se debe a que ambos tuvieron una fuerte discusión en Palapa y Ángel Cristo quiso después solucionarlo.

Arantxa del Sol sigue sin querer desvelar los motivos por los que se ha distanciado completamente de Ángel Cristo y que no le dejan tener una buena relación con él, solo aseguraba que le han contado cosas que no le han gustado nada, pero durante la parte para abonados de Mitele Plus, Mariola, su hermana y Mario, recién llegado desde Honduras han dado algún detalle sobre esto.

Mariola cree que ahora muchos de los supervivientes se han unido al lado de Ángel Cristo y van a por su hermana Arantxa del Sol, como tampoco entiende que Miri se haya reconciliado con él después de todo: "Hay mucha información que no está saliendo y que todos o la mayoría saben, confirmado por los que han estado en la isla, y sabiendo todo eso si siguen arrimándose al sol que más calienta canta mucho".

Pero hay un mensaje que ha salido a la luz y que tuvo lugar entre Finito de Córdoba, pareja de Arantxa del Sol, y Ángel Cristo Jr. Juan Serrano Pineda, más conocido como Finito de Córdoba, le dijo “cuídamela” a Ángel Cristo Jr en relación a su pareja Arantxa del Sol, ya que ambos iban a convivir en la isla.