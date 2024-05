Multitudinario adiós de Zamora al músico que "llevó la jota al Conservatorio"

"Querido Miguel. Allí donde estés habrá un coro de mil voces recibiéndote. Y habrán ido de todos los lugares del pueblo, de los científicos, de los que rezan y de los que no. Pero ninguno llorará porque tú te has quedado entre nosotros para siempre con tu vida y con tu obra, ambas siempre en favor de los hombres. Qué alegría me da saber esto, querido amigo. Tu arte y tu ciencia nos alimentarán por muchos, muchos años, más allá de nosotros mismos. Tu generosidad y coherencia de vida iluminarán a muchos". Es un fragmento de las palabras dedicadas por el musicólogo José Sierra durante el homenaje tributado a Miguel Manzano en el mismo tanatorio de Sever. No fue un funeral, sino un sencillo acto fúnebre que reunió a toda la intelectualidad zamorana en torno a una persona que supo, como pocos, conectar con el pueblo.

Familia y allegados escuchan las notas del violoncello / Jose Luis Fernández

Zamora despidió a Miguel Manzano y arropó a su familia en un acto cargado de emoción, en el que no faltó la música ni las palabras y presencia de amigos y admiradores, aparte de las cientos de personas que durante toda la jornada pasaron por el tanatorio para dar su último adiós al etnomusicólogo Miguel Manzano Alonso, fallecido a los 90 años de edad.

Alberto Jambrina, entre los asistentes al homenaje fúnebre / Jose Luis Fernández

Prueba de la huella que deja Manzano eran las innumerables coronas que rodeaban el ataúd con una fotografía del músico en la capilla ardiente. Entre otras, las del presidente de la Junta de Castilla y León, la Asociación Etnográfica Don Sancho, Hermandad de Penitencia, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, Hermandad de la Buena Muerte, Conservatorio de Música de Valladolid, Conservatorio de Música de Zamora, Alollano, Escuela de Arte, Coro del Espíritu Santo, Hermandad del Espíritu Santo, Junta Pro Semana Santa, Nacor Blanco, Caja Rural de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora, Asociación Etnográfica Bajo Duero y también muchas personas a título individual, como por ejemplo, la familia Pedrero Rojo.

La sala del homenaje se quedó pequeña para todos los amigos de Manzano / Jose Luis Fernández

El pleno del Consorcio de Fomento Musical dedicaba una mención especial a la figura de Miguel Manzano por la importancia de su trabajo de campo y el estudio de la música tradicional. El "Cancionero de Folklore Zamorano", como referente en los años 80 del pasado siglo, así como la obra de creación inspirada en la música tradicional "More Hispano", armonizaciones para coro realizadas para Voces de la Tierra o Alollano, son algunas aportaciones de su ingente legado", indicaba el organismo dependiente de la Diputación.

Reacciones

Mientras, pasaban por el tanatorio muchas personas que daban testimonio de la relevancia de Miguel Manzano. Por citar sólo algunos, estuvo en obispo, Fernando Valera que desde niño "aunque me echaron del coro", ha "crecido en esa renovación que supuso todo el Concilio Vaticano II y donde Miguel Manzano ha escrito y ha musicalizado los mejores cantos de la liturgia católica de España". El "Qué alegría cuando me dijeron", recuerda, se canta en la peregrinación cuando se va a entrar en Jerusalén.

Estaba Eduardo Vidal, del coro del Espíritu Santo, que destacó la obra de Manzano para su formación, la de la Buena Muerte y la Semana Santa en general. "Dentro de unos días se hará seguramente una misa en la que participarán los coros y sonará su música".

Estaba Agustín Montalvo, seminarista cuando Manzano era formador en el Seminario: "Influyó muchísimo en mi forma de ser cura". Y Julia Andrés Oliveira, etnomusicóloga, quien destacó cómo Manzano fue capaz de "llevar la jota al Conservatorio", fue quien sistematizó la música de la tradición oral.

Mucha gente, en fin, que valoró su humanidad: con Miguel todo el mundo era bienvenido.

