Recoletas Zamora - Azul Marino: El Zamarat estará en la "Final Four" a Liga Femenina (71-68)

El Recoletas Zamora estará en la Final Four por el ascenso a Liga femenina, pero tuvo que sudar para lograrlo, y es que hubo que llegar a la prórroga para lograrlo. El equipo llegaba con una renta de 4 arriba en la ida, pero todos sabían que no permitía la relajación, y menos con la calidad de un rival liderado por una gran Bernice Mosby que obligó a las de Vasconcelos a desfondarse. La actuación de la americana fue estelar y acabó con lágrimas viendo que fueron las de su exequipo las que pelearán por llegar a la élite.

Dos puntos de Hart sirvieron para abrir boca en el pabellón zamorano. El Zamarat sabía que en Estepona el próximo fin de semana pasaba por apretar en defensa y anular la ofensiva de unas mallorquinas que centraban la mayor parte de su juego en Mosby, que no tardó en poner la igualada en un pabellón con media entrada. El cuadro anfitrión, que no había comenzado demasiado fino en ataque (9-6 a min. 5) con todos los puntos de Alex Hart hasta el momento, estaba dando vida a un rival que consiguió ponerse por delante en el electrónico, aunque la duda estaba en si le iba a durar la gasolina. Debía dar un paso a frente el cuadro local y eso pareció hacer, recuperando acierto en el rebote, aunque no se remató y el primer tramo concluyó con una mínima renta de Azul Marino (15-16) que dejó claro que la “Final Four” se vendía cara.

Hacía falta algo más y eso se trató de llevar a cabo en el segundo cuarto. Dos puntos de Effa pusieron al Zamarat de nuevo por delante, pero el acierto desde la línea de tres de las visitantes volvía a emerger como sucedió en la ida. Era el minuto 11 y Azul Marino ya había enjugado la ventaja del partido de ida (17-22) y esa distancia fue en aumento. Vasconcelos buscaba soluciones en su banquillo y apostó por parar el encuentro cuando se veían 9 abajo (17-26). Se necesitaba un cambio y el equipo subió el ritmo, pero las isleñas tampoco se dejaban y confiaban en sus opciones, hecho que recalcó Ocete con un tiro desde su casa (22-29, min. 15). La eliminatoria empezaba a ponerse cuesta arriba y no se hallaban soluciones. La superioridad naranja estaba clara sobre el papel, y así se había demostrado en el campeonato regular, pero hasta el momento no había salido a relucir en este encuentro, y era necesario que lo hiciera, aunque daba la impresión de que era un reto que se había dejado para después la segunda parte. La defensa estaba siendo totalmente insuficiente y eso permitió a las baleares dominar a la llegada al descanso 31-38. La despedida del Ángel Nieto era, hasta el momento, decepcionante, pero había margen para encauzar la situación y certificar su presencia en Estepona.

Las premisas estaban claras, y Knezevic lo plasmó recortando ventajas desde el inicio, aunque Ciavarella contestaba acto seguido. El nivel de agresividad subió en pista, al igual que la tensión. Ciertas decisiones arbitrales empezaban a hacer mella en un Recoletas que trataba de mantener la concentración, pero también es cierto que lo que daba vida a Azul Marino eran las concesiones en defensa de las zamoranas y los triples mallorquines. Con un 37-43 se alcanzó el ecuador del tercer tramo, y el Zamarat buscó sacar petróleo de la ausencia momentánea de Mosby y Ocete en pista. Con la eliminatoria empatada (39-43) se llegó a un momento clave y Marina Ewodo volvía a encauzar el camino hacia Estepona. Quirantes contestaba para las suyas y Carlota Menéndez hacía lo propio con otro +3 que sumado a una canasta de Effa daba aire a un Zamarat que a pesar del esfuerzo llegó al último cuarto fuera de la Final Four (46-51).

Con Carlota, Sara, Ewodo, Effa y Vendrell en pista se inició el tramo final. Diez minutos claves, los más importantes de la Liga de los que salir victoriosas. Dos libres de Effa las metía de nuevo en el objetivo, pero Azul Marino contestaba con la misma moneda. Vasconcelos rotaba a las suyas tratando de llegar a los minutos finales con más oxígeno pero las precipitaciones también estaban pasando factura. Azul Marino seguía apostando todo a Mosby, que pasaba por un momento de menos acierto, y a los triples, pero cuando la americana recuperó la efectividad, todo se hizo más difícil (53-60, min. 35).

Era el momento de darlo todo y poner el 100% por el objetivo de la temporada. Quedaba un minuto el Zamarat estaba fuera (57-62) , y Quirantes aumentó con nuevos dos libres. Vasconcelos tiró de pizarra para afrontar esos últimos compases pero el reloj avanzaba y el marcador era favorable a las de Azul Marino. Mosby falló dos libres en el momento clave que pudieron ser determinantes. A falta de diez segundos, Sara Castro iba a tener dos lanzamientos pero solo anotó uno con el que igualó la eliminatoria (60-64), marcador con el que concluyeron los cuarenta minutos reglamentarios, obligando a la prórroga.

Cinco minutos por una Final Four

Comenzaron las locales anotando en el tiempo extra y contestó Azul Marino. El partido se había convertido en un Recoletas contra una Mosby totalmente desgastada, mientras que las locales llegaban con algo más de gasolina que debían dosificar. El 65-66 que se veía a falta de dos minutos valía, y Ornella ampliaba a 67-66 para el minuto final. Lo intentaron las mallorquinas pero la plaza por el ascenso ya tenía dueño: el Recoletas Zamora que estará en Estepona con un primer encuentro ante las anfitrionas.