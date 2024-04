Recoletas se juega el pase a la "final four"

Con un plantel de viejas conocidas en su plantilla, el Azul Marino mallorquín visitará esta tarde (17.30 horas) al Recoletas Zamora en el partido que decidirá la clasificación para la fase final de la Liga Challenge en la que se decidirá la plaza de ascenso a Liga Endesa que resta por decidirse tras el ascenso directo del Ardoi navarro en su condición de campeón de la liga regular.

La exjugadora del Zamarat Alejandra Quirante, en un lanzamiento, ayer en la sesión preparatoria desarrollada en el Ángel Nieto. | | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ / Manuel López-Sueiras

El equipo que dirige Ricardo Vasconcelos afrontará este decisivo encuentro, no sólo con los cuatro puntos de ventaja en la eliminatoria que logró hace una semana en Palma de Mallorca (69-73), sino con el buen sabor de boca que dejó el juego mostrado por sus jugadoras en el encuentro de ida de este play off previo a la "final four" que acogerá definitivamente Estepona el próximo fin de semana del 4 y 5 de mayo.

Pese a entrar "por los pelos" en el play off, el Azul Marino dispone de una plantilla muy bien armada en la que destacan tres jugadoras bien conocidas en el Ángel Nieto como es la base Gaby Ocete, o las exnaranjas Bernice Mosby, Mai Diarra, y Alejandra Quirante. Este cuarteto asegura por si solo de un gran rendimiento a cualquier eqipo de Liga Challenge, pero también dispone el equipo balear de jugadoras de indudable nivel como son la pívot norteamericana Vanessa Austin; la mozambiqueña Clitan da Souza, la neerlandesa Iris Vennema o la canadiense Zyan Urbaniak, hermana de la ex del Zamarat Kim Donstauder.

En el Recoletas Zamarat reina el optimismo tras la buena imagen ofrecida en Palma de Mallorca, aunque sigue siendo duda la alero Didi Kane que no ha podido jugar por lesión los dos últimos partidos.

El play off tendrá también otros tres encuentro muy interesantes porque Estepona, pese a haber solicitado la organización de la fase de ascenso, no la tiene nada segura ya que salió derrotado de Leganés por un ajustado 65-61.

Mucho más tranquilizante es el resultado de 70-56 que Alcobendas consiguió en casa frente al Paterna que sí pudo contar esta vez con sus jugadoras vinculadas al Valencia de Liga Endesa. El equipo valenciano parece que volverá a disponer de Elena Buenavida y de la norteamericana Awa Fam, pero esos 14 puntos de desventaja parecen una losa muy dura de levantar.

Y los cuartos de final se completarán con un Joventut-AlQazeres que no parece que vaya a deparar grandes emociones ya que el 51-68 del partido de ida es toda una garantía para que La Penya esté en la fase de ascenso de Estepona.

