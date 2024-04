Effa, jugadora del Recoletas Zamora, augura un partido duro ante Azul Marino en busca de la "Final Four"

El Recoletas Zamora se despide este sábado del Ángel Nieto, aunque en el vestuario confían en que no sea su adiós a la competición. El equipo naranja afronta con una ligera ventaja de +4 la vuelta de la eliminatoria ante Azul Marino, y el reto ahora pasa por imponerse en ese segundo partido y llegar a la “Final Four” (que será en una sede todavía por confirmar) con plenas garantías. Para este inminente encuentro en la plantilla saben que no vale la relajación ni un solo atisbo de confianza, y así lo comentó una de las integrantes de conjunto naranja. Marguerite Effa dejó claro que “lo primero y más importante es saber que no nos podemos relajar, ni podemos entrar en confort. El partido va a ser muy duro e igualado, como ya fue la ida, y este quizá más aún. Va a ser muy físico, pero hay que mantener la postura y hacer lo mismo que hicimos allí, estar a tope”.

En cuanto a su rival, que tiene a Bernice Mosby como máxima artillera, la pivot apuntó que “tiene interiores de referencia. Lo más importante es mantenernos trabajando bien a diario y estar preparadas para la lucha, pero si mantenemos nuestra posición, y nuestra manera de estar, las cosas pueden salir bien”.

La jugadora también habló del cuatro arriba con el que afrontan la vuelta y a sobre ello admitió que “sería mejor tener algo más, pero lo que tenemos que hacer es afrontar el partido para ganarlo. No hay que gestionar esos cuatro puntos sino acabar con un punto más que ellas”.

Ricardo Vasconcelos: "No hay que gestionar 4 puntos, hay que ganar"

Por su parte, el entrenador del cuadro naranja admitió que sabía que el partido del pasado sábado iba a ser "difícil e igualado" pero esperaba ganar, como así sucedió. "Creo que controlamos siempre el partido, y siempre fuimos por encima. Fuimos mejor equipo a lo largo de los 40 minutos", indicó Vasconcelos quien, por otro lado, señaló que quizá podían haber gestionado mejor las ventajas de hasta 12 puntos que tuvieron. No obstante, el luso tiene claro que lo que buscan ahora es entrar en una fase de ascenso y "para ello es necesario ganar". "No creo que gestionar puntos sea una manera adecuada para afrontar el último partido que nos puede dar la posibilidad de estar en una fase de ascenso. Lo importante ahora es ganar", señaló al tiempo que recordaba que "nadie puede garantizar que cuatro puntos sirvan para mucho". "Hay que afrontar el partido con la ilusión de que hay que ganarlo, sea como sea. Son partidos duros y difíciles, súper intensos y físicos, por lo que lo más importante es que la gente esté enchufada para sacarlo como sea".

En su intervención también alabó el acierto en triples de Azul Marino, con tiros desde los 8 y 10 metros, en algunos casos indefendibles. "Podemos mejorar, pero no es normal que te tiren cuatro triples desde 10 metros y los metan, pero el partido fue así", indicó el luso. "Ellas volvieron al partido a través de los triples, pero en general lo hicimos bien. Hay que ver que ellas tienen esa capacidad, pero nosotras lo hicimos bien".

Físicamente, añadió, solo tienen la ausencia confirmada de Didi Kane, y el resto con las "cargas" habituales, pero insistió en que "estamos en un momento de la temporada en la que juega más la cabeza que el cuerpo. Tienes que llegar enchufado, pensando en ganar y haciendo lo necesario para lograrlo. Dolores, sí hay porque trabajamos un montón, pero la gente a la que le gusta ganar, se volvía de los dolores cuando sale a pista".

Por último, auguró un encuentro bastante similar al de la ida, con mucha pelea en el rebote y cerca de la pintura, y "será necesario defender muy bien, desde las interiores a las exteriores".

Para acabar, confió en tener a mucha gente apoyándoles en este último partido en casa en el que las mujeres tendrán entrada gratuita dentro de las acciones por la igualdad en las que trabaja el club.