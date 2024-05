Captwatt condiciona la planta de biogás del Tera al arrendamiento del suelo: "de momento no hay nada"

La multinacional portuguesa Capwatt no cuenta con ningún proyecto de planta de biogás en Vega de Tera y su redacción estaría, de producirse, condicionada. De hecho, "no se moverá ningún papel ni ninguna obra de ingeniería" hasta que el Ayuntamiento apruebe el arrendamiento la finca de 27 hectáreas de El Ramajal, un acto que tendría que aprobarse en una sesión del Pleno de la Corporación.

Fuentes de la empresa confirmaron ayer que el arrendamiento de las tres parcelas que integran El Ramajal "deberá contar con total seguridad jurídica", esto es, deberá cumplir a rajatabla con todos los trámites exigibles y en ningún caso la empresa realizará consultas a otras administraciones si no hay proyecto.

La multinacional, que acumula 93 proyectos energéticos desarrollados en Portugal, Italia y España, y mantiene negociaciones en treinta puntos del territorio nacional para construir su primera planta de biogás (cuenta con tres en funcionamiento en Italia y construye dos en Portugal actualmente), está observando con preocupación la oposición vecinal y el anuncio de una posible demanda.

Esta preocupación por el rechazo vecinal es mayor aún porque fue el Ayuntamiento quien contactó con la multinacional para ofrecer los terrenos, como han confirmado tanto la alcaldesa de la localidad, como la propia Capwatt.

La empresa, de hecho, nunca pensó en Vega de Tera para instalar esta planta. En el verano de 2023 inició contactos con diversos ayuntamientos de Vidriales y del Tera. En concreto con Quiruelas, Camarzana, que no habría dado una respuesta, y Santibáñez de Vidriales, su ubicación preferida dada la concentración de explotaciones de porcino y su distancia con la autovía A-52 y con la conexión con el gasoducto. La normativa urbanística de Santibáñez de Vidriales hacía inviable, sin embargo, el desarrollo de la planta. Poco después Capwatt recibió la llamada de la alcaldesa.

La multinacional precisa también que las cifras que se han manejado son estimativas, "propias de un proyecto tipo". Mantiene que la inversión, en caso de que se redactará el proyecto, se situaría alrededor de 25 millones de euros con 16 empleos (seis en planta y diez de chóferes). Pero estos datos "también son aproximativos". No entra a valorar los ingresos manejados por el impacto de los impuestos "que le corresponden al Ayuntamiento en aplicación de la normativa".

Planta de cogeneración de Capwatt en Eresma (Valladolid). Junto a la de Turégano llevan en activo más de 20 años. / Capwatt

El proyecto que Capwatt pretende para la zona tendría un radio de acción de 30 a 35 kilómetros para la recogida de entre 150.000 y 200.000 toneladas de purines de las explotaciones de la zona, fundamentalmente de porcino. Estima una cabaña de 50.000 a 60.000 cerdos, esto es, entre siete y nueve cabezas por habitante. La multinacional mantiene que su tecnología "no produce oloes" gracias al diseño de sus digestores.

Cuando recibió la oferta de suelo de la alcaldesa de Vega de Tera, Capwatt estudió inicialmente las distancias. De emplazarse en El Ramajal, la planta cumpliría, según la normativa regional, la distancia con Junquera de Tera. El mínimo exigible en función de su población "sería de 300 metros", e incluso menos. La distancia real es de entre 700 y 800 metros, y de 1,3 kilómetros hasta el embalse. Pero Capwatt no ha profundizado más en relación a la parcela y sus usos, debido a que el arrendamiento del suelo es el primer paso que debe producirse y no se ha materializado. Las mismas fuentes indican que sin que el alquiler del suelo se produzca con todas las garantías no se redactará un proyecto que requeriría un gasto de 200.000 euros.

Los vecinos han denunciado el interés manifiesto de la alcaldesa, ganadera, y de un concejal, extremo este último que ha desmentido su hermano como propietario de la explotación de ovino "que no genera purines". De cualquier manera, si el arrendamiento se votara en Pleno, al menos la alcaldesa se vería en la tesitura de ausentarse.

Capwatt, rama energética del grupo Sonae con 45.000 empleos en Portugal, se ha encontrado en Vega de Tera "por primera" vez con el rechazo vecinal "a un proyecto que ni siquiera es tal".

"Que los vecinos se pronuncien sobre su futuro"

El Grupo Municipal de Zamora Sí en el Ayuntamiento de Vega de Tera ha reclamado al equipo de Gobierno del PP la convocatoria de una consulta popular "donde el pueblo pueda opinar sobre su futuro". Los tres concejales en la oposición, que ya anunciaron su posición contraria a la planta de biogás, advierten de que "mientras esta consulta no se realice seguiremos apoyando y participando en las movilizaciones y concentraciones que nuestros vecinos propongan" y han confirmado su asistencia a la manifestación de hoy sábado.

Zamora Sí se ha mostrado especialmente crítica con la alcaldesa y su equipo tras la reunión con vecinos en Calzada de Tera. La formación considera lo ocurrido en el encuentro una "broma de mal gusto" y "una mezcla de mentiras y soberbias impropias de una alcaldesa del Parido Popular". "Tanto en la nota informativa como en la reunión se dieron por hecho varias circunstancias que no podrán llevarse a cabo, o simplemente son falsas o posiblemente ilegales. Tamara Fuentes y su asesor desglosaron los supuestos beneficios económicos que traería la planta de biometano en el municipio, nombrando el IAE, el agua y el IBI", explican los concejales de la oposición.

Imagen del inicio de la reunión de la alcaldesa con vecinos en Calzada de Tera el jueves. / J. A. G.

"No sabemos si por el mal asesoramiento o el desconocimiento tanto de Tamara Fuentes como de su vecino, no detallaron que el beneficiario principal del IAE no sería el ayuntamiento sino la hacienda estatal; en el tema de agua omitió la dudosa legalidad de sobredimensionar un pozo para regalar agua, hacer balsas y lagunas para las cuatro localidades; y, por último, menciono el dineral que pagarían de IBI, cuando por todos es conocido que trata de un impuesto al propietario, y hay que recordar que Capwatt no sería nunca un propietario sino un arrendador a un justiprecio que no llegaría ni a mil euros mensuales", sostienen.

Añaden que la alcaldesa "publicó una nota informativa donde reconoció que desde que ella está gobernando se vierten las fosas sépticas municipales directamente a nuestros cauces o arroyos en vez de contratar una empresa especializada para su retirada. Hechos que nos gustaría que fuesen examinados por la Confederación Hidrográfica del Duero y por la Consejería de Medioambiente debido a la posibilidad de ser un delito reconocido".

"Alcaldesa ya basta!! Lo que quieres es la pasta!

Una de las fachadas del Ayuntamiento de Vega de Tera amaneció ayer viernes con una pintada alusiva a la planta de biogás. Esta vez no se hizo con tiza, sino con spray de pintura negra. "Alcaldesa ya basta!! Lo que quieres es la pasta", reza.

Pintadas aparecidas en una fachada del Ayuntamiento de Vega de Tera el viernes por la mañana. / J. A. G.

Esta pintada, que pudo realizarse durante la madrugada y horas después de que la alcaldesa reuniera a unos 25 vecinos en Calzada de Tera junto con un concejal y un ingeniero asesor para explicar el alcance del posible proyecto, se ha producido a escasas horas de que los vecinos se manifiesten hoy contra la decisión municipal de arrendar los terrenos a Capwatt para la planta.

Fuentes consultadas en este movimiento vecinal rechazaron ayer lo ocurrido, que consideran un acto vandálico del que se desvinculan. La convocatoria de la alcaldesa finalmente sirvió para repetir los datos de un comunicado municipal con los datos del posible proyecto. La posición de los vecinos que mantienen la protesta no ha variado.

