El Recoletas Zamora cae ante CAB Estepona y se queda sin ascenso a Liga Femenina

El Recoletas Zamora se despidió del ascenso a Liga Femenina al perder en semifinales de la Final Four de la Liga Challenge ante CAB Estepona por 50-53. Un marcador fruto del escaso acierto ofensivo del equipo de Vasconcelos en un partido que la formación naranja inició muy frío ante un rival que se impulsó en su mayor acierto exterior para alcanzar la final.

El conjunto de Ricardo Vasconcelos ganó el salto y tuvo la primera posesión, pero fue CAB Estepona el que abrió el marcador con un tiro de media distancia. Un primer golpe al que respondieron las naranjas con un triple de Sara Castro. Sin embargo, el equipo andaluz no tardó en firmar un parcial de 0-4 y abrir hueco sobre un Recoletas Zamora sin claridad ni puntería (3-7, m. 5).

CAB Estepona dominó el rebote y atacó con acierto bajo el aro naranja, aprovechando la falta de eficacia visitante para ampliar todavía más las diferencias. Vasconcelos detuvo el juego con 3-12 ante la falta de claridad ofensiva de las suyas a dos minutos para cerrar el primer cuarto. Un parcial que culminó con Carlota Menéndez poniendo fin a la sequía zamorana y Didi Kane haciendo el 7-12 justo sobre la bocina.

Mejoría naranja antes del descanso

El parcial de 4-0 pareció activar al Recoletas Zamora, especialmente en defensa. Las naranjas forzaron más fallos de sus rivales y controlaron mejor el rebote en su canasta. Sin embargo, la fluidez ofensiva seguía como tarea pendiente, como demostró el hecho de que la primera canasta del segundo parcial llegara tras tres minutos de juego de la mano de Menéndez. Jugadora que, en una acción de pizarra, ponía el 11-12 y ajustaba la semifinal.

Isa Latorre dirige un ataque del Recoletas Zamora en semifinales de la Final Four en Estepona. / I. F.

CAB Estepona no tardó en reaccionar y romper su sequía, pero el partido parecía otro respecto al cuarto anterior. Y si bien el anfitrión volvía a abrir hueco hasta el 11-15, Recoletas Zamora respondía y, tras otra canasta local, se situaba de nuevo a un punto de su rival con un triple de Vendrell.

Las naranjas estaban cerca de su rival, pero en los minutos previos al descanso cometieron un par de fallos que llevaron a un 16-20 que obligó a Vasconcelos a pedir tiempo muerto. Receso que no impidió que la diferencia volviera a crecer para llegar el duelo con un preocupante 17-24 al descanso.

La contienda se iguala, pero CAB Estepona responde

Alex Hart firmó la primera canasta tras el descanso para un Recoletas Zamora necesitado de puntos. Un acierto al que siguió una canasta de Ezeigbo y otra de Santana, dando a los primeros minutos la forma de un intercambio de golpes que culminó Sara Castro con un triple y una contra que supuso el empate para el equipo de Vasconcelos (26-26, m. 25).

El anfitrión no tardó en responder, cobrando ventaja poco después con dos tiros de larga distancia. Dos aciertos que aplacaban a un buen Recoletas Zamora, que volvía a atascarse en ataque (28-33, m. 27). Kane, con un 2+1 parecía resolver el problema, pero un nuevo triple de CAB Estepona mantenía el partido fuera del alcance naranja. Al menos hasta que un triple de Wood ponía el 35-36 en el marcador. Un guarismo que dejaba el pase a la final muy abierto en Estepona.

Un final electrizante en Estepona

Wood, con un tiro desde el poste alto, ponía por delante al Recoletas Zamora por primera vez en el partido nada más arrancar el periodo decisivo. Aun así, las naranjas no podían bajar la guardia pues su oponente no daba ningún balón por perdido y Ezeigbo, con un gran movimiento, cambiaba las tornas dando inicio a un parcial de 0-4 que forzó el tiempo muerto de Vasconcelos.

Hart, con un tiro libre, cortó la racha local. Sin embargo, un triple de CAB Estepona ponía muy cuesta arriba el pase a la final para las naranjas. Un billete que se escurría en cada intento fallido desde el perímetro del bloque zamorano, que tenía siete minutos para remontar cinco puntos (38-43).

Isa Latorre encara a una rival. / FEB

Un triple de Hart y un robo de Latorre daban a Recoletas Zamora la oportunidad de estrechar diferencias, pero Sara Castro fallaba y CAB Estepona no perdonaba a la contra. El partido entraba en territorio peligroso para las visitantes, más aún cuando el anfitrión volvía a anotar desde el perímetro aprovechando los fallos de Knecevic y Hart. Errores que dejaban en seis puntos la renta andaluza a cinco minutos del final (41-47).

Recoletas Zamora no bajó los brazos y se volvió a situar a cuatro puntos, pero los tiros decisivos para poder presionar a su rival nunca entraban. Eso permitió a CAB Estepona gozar de tranquilidad y encontrar canastas antes de verse en apuros para llegar a los tres últimos minutos con seis puntos de ventaja (43-49). Una diferencia que estiró a ocho tantos forzando a Vasconcelos a detener el choque.

Con dos minutos y medio para el final y 46-51 en el marcador, el equipo zamorano puso toda la carne en el asador. No obstante, su esfuerzo, no fue suficiente.

Effa redujo diferencias, como también Menéndez desde la línea de tiros libres, dejando el duelo en tres puntos a falta de 46 segundos. CAB Estepona sumó un punto más desde los tiros libres y Latorre respondió con dos aciertos desde la personal haciendo el 50-52. Con 11 segundos en el crono, el anfitrión puso un punto más a esa cifra y forzó a Recoletas Zamora a buscar las tablas con un tiro de tres de la base murciana que no entró.

