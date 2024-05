El Recoletas Zamora afronta la "Final Four" a Liga Femenina con nervios y muchas ganas

Llega un fin de semana clave para el Recoletas Zamora en el que se pondrá en juego toda la temporada, y el cronómetro ya se ha puesto en marcha. El equipo naranja afronta la “Final Four” a liga femenina consciente de lo que hay en juego, pero, en palabras de su capitana, lo hacen también con “energía y entusiasmo”. “Pudimos sacar unos play-off que eran bastante duros”, recordó la jugadora murciana quien añadió que en el vestuario hay ganas de “divertirnos e ir a por todas contra Espona (rival en semifinales) porque jugamos en su cancha y va a ser bastante difícil. Es lo que tenemos que tener en mente, que ese partido es nuestra final y sacarlo como podamos”. Lo cierto es que Isa Latorre afronta el tercer asalto a la máxima categoría con el Zamarat, y en este caso la principal diferencia que ve es que “nos enfrentamos en un primer momento al cuadro local, algo que no nos había pasado antes. Creo que es algo muy importante porque ellas estarán en su casa, pero nosotras tendremos la suerte de que va a ir un autobús desde Zamora a animarnos, y mirando a la grada sacaremos las ganas que algunos momentos siempre falta”.

Respecto a la presión que pueden tener, sí confesó que “a todas las jugadoras nos gusta jugar estos partidos. Es una semifinal para poder ascender a la primera división y los nervios se van cuando el balón salta al aire en el primer segundo de partido. Es verdad que antes todo el mundo está nervioso, pero en cuanto suelta el árbitro el balón, más que nervios hay ganas de salir a por todas”. En esta previa, LaTorre recordó la reciente derrota ante Estepona que fue una de las causas de quedarse sin el ascenso directo, e insistió en que “en aquel partido, ellas no tenían ninguna presión y nosotras, toda”, recordó al tiempo que aseguraba que este encuentro va a ser muy diferente. “Ellas tienen toda la presión porque juegan en casa y nosotras tenemos que salir a divertirnos”, reiteró, consciente de que en aquel choque no estuvieron como deberían ni pudieron mostrar su potencial”, lo que se convirtió en una “espinita clavada” que esperan quitarse este sábado.

En el equipo, además, saben bien del potencial de Estepona con “la mejor pivot de la Liga” y “es importante parar su físico interior y que las exteriores que son bastante agresivas defendiendo que no tengan contraataques fáciles. Si nosotras defendemos bien, el partido nos lo llevamos nosotras”.

Knezevic: “En este momento no te duele nada, hay que dar todo”

También expuso su parecer sobre cómo ve este momento clave del curso una veterana como es Adrijana Knezevic, quien recordó que todos los encuentros son duros y hay nervios, pero “necesitamos disfrutar con esa presión. Estos son los partidos más bonitos porque te juegas algo, te motivas más y a mí me gustan este tipo de partidos donde cada balón, cada rebote es importante”, admitió la serbia quien añadió que “en los últimos dos partidos demostramos que como equipo podemos afrontar este reto”. Además de mostrarse “muy orgullosa” de su equipo por la imagen que dio ante Azul Marino Mallorca, la jugadora habló de cómo afrontan este reto físicamente y, aunque admitió el cansancio con el que llegan todos los equipos al final de la temporada, “en este momento no te duele nada, hay que dar todo”.

Vasconcelos: "Es importante reaccionar a la presión y disfrutar"

También el entrenador del Zamarat tiene claro que deben afrontar este partido con ganas de "disfrutar". "No todos están aquí, pero sí todos querían estar, y es importante reaccionar a la presión que puede haber con la capacidad de disfrutar y salir a la pista con energía y ganas. Saber que cada minuto, cada posesión cuenta, y es importante tener esa capacidad de disfrutar", apuntó Ricardo Vasconcelos. "La segunda clave es que si estamos disfrutando es más fácil hacer equipo", como hicieron el pasado sábado ante Azul Marino y que les permitió certificar su presencia en el play-off. "Hicimos un partido espectacular desde el punto de vista mental, y eso es clave" reiteró el luso quien tampoco restó importancia a los detalles que también podrán marcar el devenir y definir quien estará en la final del domingo.

No escondió el portugués que se verá las caras con un equipo de una gran potencia interior, con dos jugadoras clave a las que deberán defender con todo su potencial. "Vamos a por todas", subrayó el portugués que tendrá a todas disponibles para este fin de semana en el que contará con la afición naranja. "Es fundamental. No hay partidos perfectos, y este tampoco lo será, y que nos animen y nos den la fuerza que necesitamos, será muy importante. Saber que están ahí", concluyó Vasconcelos quien admitió que existe algo de ansiedad en el equipo. "Es algo normal, pero hay que convertirla en el plus que necesitas, en energía", terminó el entrenador naranja quien cerró su intervención asegurando que no cree en el papel de favorito para esta Final Four debido a la gran igualdad que ha habido en la Liga.