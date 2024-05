Laura Madrueño para en seco a Jorge Javier por un comentario sobre su atuendo

Se llevan bien, al menos, aparentemente. Pero es cierto que a veces los comentarios de él le sacan un poco de quicio hasta el punto de avergonzarla. Hablamos de Jorge Javier y Laura Madrueño en Supervivientes 2024. La última ocasión ha sido durante la última gala del programa y justo en el momento en el que el presentador daba la bienvenida a su presentadora: "Vamos a saludar a la diosa del mar a ver cómo viene hoy". Y ahí empezó el show en el que Madrueño no sabía ni dónde meterse:

"Uy uy uy... pero si se ha puesto una cortina tapándose los hombros. Cuando yo iba al pueblo de mi familia en Albacete tenían una cosa como la que llevas puesta en el salón".

¿Qué le ha respondido ella?

Con la sonrisa y la educación que la caracteriza, Laura Madrueño ha dejado a Jorge que siga su gracieta sobre su vestido "cortina" hasta que no ha podido más y le ha dicho: "Te mato". Y acto seguido, no ha respondido a ningún comentario más para hacerse la sorda y seguir como si no le hubiera escuchado: "Estamos en la gala 11 y tenemos una nueva expulsión definitiva, se van a enfrentar a la prueba de localización y de líder y, además, conoceremos la noche que pasaron en Cayo Paloma, Kiko y Sofía”, concluía Laura, como diciendo "no estoy para tus bobadas, Jorge".

Jorge Javier Vázquez sigue

Pero él siguió. "Madre mía, qué pelo te han puesto, qué moño... te hace la mandíbula súper marcada, pareces un caballo jerezano".

Los nominados

Aurah Ruíz, Javier Ungría, Pedro García y Gorka fueron los seleccionados por sus compañeros para ser expulsados. Gorka fue el primer salvado por la audiencia y Aurah, la segunda, de modo que Pedro García Aguado y Javier Undría son los dos nombres que se quedan un paso atrás: uno de ellos será el próximo en abandonar Honduras.