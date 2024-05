El Recoletas Zamora se juega hoy el ascenso: A la tercera, la vencida

El Zamarat espera conseguir a la tercera el ansiado ascenso que lleva intentando desde que llegase a la Liga Challenge, un regreso a la máxima categoría que no pudo alcanzar, ni en la fase de ascenso de Alcantarilla (Murcia) donde se llevó el ansiado premio el Jairis, y la de Vigo, donde cayó eliminado contra el Paterna, y victoria final para el Celta. En las dos ocasiones anteriores, el Recoletas Zamora partía como uno de los claros favoritos pero no pudo consumarse el objetivo. Esta vez, la situación es muy parecida después de una temporada un tanto irregular en la que, tras una primera vuelta de claro dominio naranja, llegó una segunda parte en la que todo han sido altibajos, con grandes alegrías, como la recuperación del liderato, y otras decepciones, como la de no poder ascender directamente.

La lucha por el ascenso comenzó con la eliminatoria a ida y vuelta contra el Azul Marino de Mallorca, con un primer partido brillante, aunque en el segundo, las de Ricardo Vasconcelos sufrieron más de la cuenta para alcanzar la fase final.

Vista general de la grada principal del Pabellón JA Pineda. | CAB / Manuel López-Sueiras

Estepona se ha animado a organizar esta fase de ascenso en un pabellón con escasa cabida de público y tras eliminar de forma muy ajustada a un Leganés que ganó en casa (65-61) y se lo puso muy complicado en la vuelta con 59-53.

El rival de esta semifinal que comenzará hoy a las 17.30 horas es un buen equipo, pero el roster del Zamarat no tiene nada que envidiarle. Será un partido muy disputado en el que habrá que ver cómo soportan la presión las andaluzas que dirige Francisco José Tomé. En los enfrentamientos particulares, el Zamarat ganó en el Ángel Nieto por 77-68 antes de la incorporación de Nneka Ezeigbo que no se produjo hasta mediados de febrero; y hace un mes, en Estepona, la victoria fue para las andaluzas por 66-56.

A la tercera, la vencida / Manuel López-Sueiras

Nneka disputará su tercera fase de ascenso seguida, después de las dos que jugó con el Zamarat. La center norteamericana lidera una gran plantilla en la que tiene como compañera en el juego interior a su paisana Oshlynn Brown que promedia 13 puntos y 8 rebotes. En el juego exterior destacan Conchi Satorre (12/3), Patricia Benet y María Gea; y completan el conjunto la húngara Krisztina Raksanyi y la polaca Aleksandra Parzenska (8/4).

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol tiene un balance en casa de 14 victorias en 16 encuentros y no pierde desde diciembre de 2023. El cuadro esteponero contará con la ventaja del apoyo de cerca de 800 gargantas que animarán desde antes de comenzar en el Pabellón JA Pineda. Francis Tomé ha advertido que “la clave es olvidarse de los nervios si los tuvieran, porque esa puede ser la mayor diferencia con el partido que jugamos en liga regular” contra el Recoletas. En aquella ocasión el equipo de Ricardo Vasconcelos llegó con la presión de tener que ganar para lograr el ascenso directo y se encontró un rival que desarrolló a la perfección su juego y dominó todo el partido, recuerda el club andaluz en su página web.

El partido del año

“Es el partido más importante de la temporada hasta el momento y lo afrontamos con ilusión y naturalidad, a pesar de que nunca hemos estado ante un encuentro en el que, si pierdes, se acaba la temporada”, explica Tomé.

“Es un partido para jugadoras. Hay que dejarlas a ellas, por mucho que desde el staff les demos recursos tácticos, hablemos del rival y demás, es cosa de ellas, no vamos a ganar el partido desde el banquillo”, apuntó el técnico malagueño.

Tomé transmitió además un mensaje claro: “Tenemos la ilusión del ascenso, pero sobre todo queremos que este fin de semana sea una fiesta en Estepona por el temporadón que se ha hecho. Y ahí es muy importante el público, que gracias a ellos es por lo que estamos aquí”.

El Recoletas viajó ayer a Estepona y hoy se desplazará un autobús con sus incondicionales aficionados que le han acompañado a muchos desplazamientos durante esta magnífica temporada que puede culminar mañana luchando por el ascenso en la final (17.30 horas) en la que se enfrentaría al ganador del otro enfrentamiento de semifinales en el que se medirán Joventut y Paterna, con un equipo catalán que tuvo unos cuartos de final muy cómodos contra AlQazeres al que eliminó con 51-68 y 68-63; y un conjunto valenciano que tuvo que sufrir bastante más frente a Alcobendas que ganó en su casa por un 70-56 que parecía dejar sentenciada la eliminatoria, pero las valencianas supieron reaccionar para remontar con 69-44.