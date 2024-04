El CB Zamora deja vista para sentencia la eliminatoria en Huelva

El CD Zamora tiene un pie y medio en las semifinales del playoff de ascenso, aunque lo deberá rubricar en el partido en el Ángel Nieto. Los zamoranos jugaron mejor, fueron superiores sobre todo tras el descanso y acabaron ganando el partido de ida del playoff de ascenso a la LEB Oro.

Buckingham consiguió los dos primeros puntos del partido en la primera jugada visitante. Sin embargo, rápidamente los onubenses tomaron el mando del partido con un parcial de 4-0 (4-2). El alero americano veía aro con claridad y tomaba la responsabilidad en ataque de los zamoranos. Un triple suyo situaba el luminoso en un 7-8 a los tres minutos de juego del primer cuarto. El enfrentamiento estaba siendo muy igualado y disputado a gran intensidad. Se pasó por el ecuador con 10-12 para los azules. Paukstè logró la máxima ventaja (10-16) en un momento donde el Zamora imponía su juego. El parcial había sido de 0-6. Traoré se unía a la fiesta con una nueva canasta (10-17). Sin lugar a dudas, los mejores minutos de los hombres de Saulo Hernández. Ya en los instantes finales del periodo, la responsabilidad anotadora fue para Peris (4 puntos). Al final, 15-21.

Ya en el segundo cuarto, un buen arranque de los onubenses ajustó el marcador (22-25). La defensa zamorana no estaba siendo tan intensa y eso se aprovechó su rival para reducir la desventaja. El local Orizu estaba siendo un auténtico dolor de cabeza para la defensa visitante. Los de Saulo Hernández conseguían mantener una diferencia de tres puntos, pero no aumentar diferencias ya que el Ciudad de Huelva había mejorado en acciones de ataque. Paukstè ponía calma en las filas zamoranas (24-29) a poco más de cinco minutos para llegar el descanso. A 4’31’’, el técnico visitante pidió su primer tiempo muerto. La facilidad anotadora local inquietaba a Saulo. Se encargó Buckingham de poner el 26-32 con un triplazo. La alegría duró poco porque Ristori acortó distancias y precipitó un nuevo tiempo muerto de Zamora. Restaba 1’22’’. No cambió el rumbo del partido y se llegó al final de los primeros veinte minutos con una ventaja de seis puntos para los zamoranos (30-36) tras un periodo de más igualdad.

ficha (15-21), (15-15), (10-14), (18-28), Ciudad de Huelva Gestia: Gómez (7), Ortiz (11), Urdiain (10), Ristori (8) y García (2). También jugaron Herrera (0), Cebolla (0), Orizu (7), Sow (0), Munford (3) y Chabi (10). CB Zamora Enamora: Powell (2), Round (15), Buckingham (17), Kalinicenko (0) y Paukstè (21). También jugaron Hustak (4), peris (12), Shelist (0), Naspler (6) y Traore (1). Árbitros: Aranzana García y Remisa Tramuns. Eliminados el local Gómez; y al visitante Hustak. Incidencias: Palacio Deportes Carolina Marín. Unos 4.500 espectadores.

El tercer cuarto se abrió con un triplazo del británico Round (30-39). Y Paukstè elevaba la ventaja hasta los once puntos (30-41). Hasta ese momento, el jugador llevaba 13 puntos. El parcial de salida era de 0-4, que daba cierta tranquilidad al Zamora. Y es que en los minutos siguientes, los visitantes fueron capaces de mantener su ventaja (36-47) ante un rival atascado y sin recursos. Así, con la canasta de Round, que significaba el 36-49, el técnico del Ciudad de Huelva, Iñigo Núñez, no le quedó más remedio que pedir un tiempo muerto para intentar enderezar el rumbo de su equipo. No cambió nada y se llegó con el marcador 40-50. No estaba decidido el partido, pero el Zamora estaba cerca de asestar un buen golpe a la eliminatoria venciendo a domicilio.

Chabi se encargó de bajar de la nube a los del CBZ (42-50) en la primera canasta de los últimos diez minutos. Un triple de Round, muy entonado desde la larga distancia, puso las cosas en su sitio (42-53). Un parcial posterior de 0-4 situaron un 42-57. Iñigo Núñez volvió a detener el partido desesperado de ver como se le escapaba el partido. El local Gómez frenó la sangría de puntos (44-57) a 7’33’’ para el final. No fue positivo ya que un triple del base Powell y una posterior canasta de Hustak acercó aún más al Zamora a la victoria (44-61). Nuevo tiempo muerto local ante el vendaval de juego visitante. El paréntesis pareció dar aire al Ciudad de Huelva, que con un parcial de 4-0 situaba el luminoso en el 47-61. Saulo Hernández detuvo el partido. No quería relajamiento. Y cuando más lo necesitaba apareció Buckingham, que con un nuevo triple torpedeaba los ánimos andaluces (49-66). Paukstè y Naspler asestaron el golpe definitivo (51-70) a falta de poco más de dos minutos para la conclusión. La victoria ya estaba asegurada, aunque Round, con un nuevo triple, liquidó definitivamente el duelo (53-73) logrando la máxima diferencia del partido para los zamoranos. Ahora lo importante era asegurar el máximo de puntos para evitar sorpresas en el encuentro de vuelta. Al final, 58-78.