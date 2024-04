Zamora CF: Un punto y tercero al play-off de ascenso a Primera RFEF

El Zamora CF dejó escapar en el tiempo de descuento dos puntos del estadio Nuevo Ganzábal, terminando en tablas (1-1) ante el UP Langreo el partido correspondiente a la penúltima jornada de liga del grupo 1 de la Segunda Federación. Con este resultado, los de David Movilla confirman que, pase lo que pase, acabarán terceros la Liga regular y jugarán desde ese puesto el play-off a Primera RFEF, y ya acumulan cuatro jornadas sin conocer la victoria, mientras que los asturianos salen de puestos de fase de ascenso, en beneficio del Rayo Cantabria, que venció a domicilio al Covadonga. Además, la jornada dejó el ascenso directo del Ourense, mientras que el Pontevedra de Yago acabará segundo, seguido del Zamora y del Guijuelo. Solo falta por confirmar qué equipo jugará el play-off como quinto en este grupo.

Los zamoranos afrontaron este choque con el difícil reto de alcanzar el segundo puesto en poder del Pontevedra con cinco puntos más. Los rojiblancos aprovecharon este enfrentamiento para limpiar de tarjetas a algunos de sus jugadores claves. Sin ir más lejos, causaron baja para este encuentro por cumplir el ciclo de cinco tarjetas amarillas Bolo, Cañi y Dani Hernández. Los de David Movilla habían bajado el pistón en las últimas jornadas, en las que solo pudo sumar 2 puntos de los últimos 9, y llegaba de perder la pasada jornada en el campo del Marino de Luanco por 2-0.

Por su parte, el Unión Popular Langreo sí que se jugaba mucho en este envite, ya que, al iniciarse esta jornada, ocupaba la quinta posición y defendía su puesto de play-off de ascenso.

El Zamora comenzó la primera parte con un juego bastante contemporizador, teniendo la posesión del balón, pero sin tomar muchos riesgos, mientras que los asturianos, conscientes de lo mucho que se jugaban, trataron de llevar el dominio del partido, pero sin llegar a crear demasiado peligro ante una defensa bien organizada del cuadro zamorano. Las llegadas con peligro fueron escasas, con un juego que se desarrolló principalmente en el centro del campo.

El Zamora supo llevar sin ningún tipo de sobresaltos el juego, controlando la situación, aunque no se prodigó mucho en ataque. Demasiado centrocampismo en un partido en el que no hubo demasiado espectáculo futbolístico. El único acercamiento peligroso para los visitantes llegó a los 29 minutos en un disparo de Carlos Ramos que se marchó por encima del larguero. El conjunto langreano pareció animarse en el tramo final de la primera parte y dispuso de dos buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Iago Novo pudo marcar a los 43 minutos con un zurdazo desde la frontal del área que salió rozando la escuadra. Justo antes de llegarse al descanso, el UP Langreo tuvo otra ocasión en un contragolpe llevado por Serra, pero su disparo tropezó en el defensa Parra, saliendo el balón a córner.

Tras la reanudación, el panorama cambió con un equipo local pareció salir más enchufado y jugó con más intensidad, conocedor de que el Rayo Cantabria, uno de sus máximos rivales en la lucha por el play-off de ascenso, iba venciendo en el campo del Covadonga, y tuvo dos grandes oportunidades para ponerse por delante en el partido. La primera llegó a los 49 minutos en una jugada de córner que acabó con un remate de Nané en área pequeña, que salió rozando el larguero. Dos minutos más tarde, el mismo protagonista, Nané, pudo haber adelantado a su equipo, pero el colegiado anuló el gol por fuera de juego del delantero andaluz. Los zamoranos se vieron sorprendidos por el mayor empuje de los langreanos, perdiendo su control en el centro del campo y dejando que su rival le pusiera en jaque en este arranque de la segunda mitad.

Nané, que se convirtió en una auténtica pesadilla para los zagueros visitantes, de nuevo pudo anotar para el Langreo en un remate de cabeza, a centro de Dani H. que salió rozando el poste a los 60 minutos. El técnico del Zamora, David Movilla, movió ficha y dio entrada a Pito Camacho y Roger Marcé para tratar de dar mayor frescura al juego de ataque de su equipo porque no le gustaba lo que estaba viendo sobre el terreno de juego.

Llegó una nueva ocasión para los asturianos en un remate de Pablo Álvarez que detuvo bien colocado Fermín Sobrón a los 70 minutos. Sin embargo, el Zamora hizo gala de una gran pegada, ya que, en su primera gran ocasión de gol, consiguió adelantarse en el marcador en un contragolpe llevado por Morales y Mancebo, en un dos para uno, que acabó con un primer disparo de Morales que rechazó en primera instancia el meta Adrián Torre, pero el rechace lo recogió Mancebo, que recortó al defensa Gonzalo, y batió al portero local de tiro cruzado a los 71 minutos. Los langreanos respondieron a este mazazo con una nueva gran oportunidad de gol que tuvo Juan López con un potente disparo, al que respondió con una espectacular parada Fermín Sobrón a los 73 minutos. El empuje local se fue apagando poco a poco ante la confianza que ganó en su juego el Zamora, que pudo dormir el partido en los minutos finales.

Sin embargo, el UP Langreo llevó la emoción al partido tras igualar la contienda en el tiempo de descuento, gracias a una falta directa transformada de forma magistral por Nané. Al final, el partido terminó en tablas (1-1).