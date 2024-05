La infidelidad del novio de Anabel Pantoja con otra mujer

El programa "Fiesta" ha anunciado algo que no le ha gustado nada a Anabel Pantoja: su novio David ha podido serle infiel durante los 18 días que ella ha estado de viaje por Estados Unidos. El bache sentimental se ha vivido de puertas para dentro, ya que la sobrinísima no ha dejado que nadie vea públicamente su decepción.

Después de un año juntos y de varias rupturas en su saco sentimental, Anabel parecía haber encontrado la estabilidad emocional en David, a quien conoció durante la gira americana que su tía realizó el año pasado. El joven era el fisio de la tonadillera y su primer contacto fue cuando ella aún estaba con Yulen Pereira.

¿Con quién fue el encuentro "íntimo"?

El encuentro íntimo con una mujer se podría haber producido en Gran Canaria días después de la marcha de Anabel a Estados Unidos.

Anabel ha optado por guardar silencio para no alimentar más la historia, aunque algunos colaboradores como Aurelio Manzano dan con la tecla: "Si no ha hablado, es por algo". En este sentido, recuerda que "cuando en este programa hemos dicho que tenía novios para que le llevaran el bolso, ella reaccionó al momento como siempre que sale algo que no es verdad o que no le gusta... ahroa no responde".