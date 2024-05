Movilizan autobuses para el concierto de Camela en Zamora

Camela sigue causando furor en Zamora. Desde el anuncio de su concierto en las Ferias y Fiestas de San Pedro 2024, los aficionados ya tienen la cita bien marcada en sus calendarios. Será el viernes 28 de junio cuando Dioni Martín y Ángeles Muñoz se suban al escenario del auditorio Ruta de la Plata.

Los madrileños, precursores de la tecno-rumba, continúan con la gira de presentación de su disco “Que la música te acompañe”, el último trabajo de una exitosa carrera que les ha mantenido durante casi 30 años sobre los escenarios y en el que hacen un divertido homenaje a las películas de Star Wars.

Para disfrutar al máximo del concierto, sus fans más acérrimos ya se están organizando para el viaje a Zamora. Es el caso de Rocío, de la taberna Las Ánimas de Puebla de Sanabria, quien está promoviendo la contratación de un autobús desde Puebla. Saldrá a las 19.30 horas del Arrabal.

Plazo hasta el 15 de junio

"Tenemos de tope para llenar el bus (50 plazas) hasta el 15 de junio. Si no, cada uno tendría que ir con su coche. Es mucho más cómodo, el bus nos lleva, nos deja en la puerta y nos recoge... No tenemos que preocuparnos por aparcar en Zamora y todo eso, y además podemos beber lo que nos apetezca por no no tener que conducir. Si quieres, ponte en contacto con Rocío", explica el mensaje que se está difundiendo por las redes sociales para llenar el autobús.

Un día antes actuará también en Zamora la conocida Orquesta Panorama, una agrupación musical que por su puesta en escena se ha ganado un puesto en el podio de las orquestas que tocan grandes éxitos de otros grupos. En este caso, será un concierto gratuito que se desarrollará en la zona centro de la ciudad, en un emplazamiento aún no cerrado pero que debe tener la suficiente amplitud para acoger entre 8.000 y 10.000 personas que se espera que puedan acudir a ese concierto y con espacio suficiente para montar un gran escenario como el que lleva la Orquesta Panorama a sus conciertos.