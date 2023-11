Fran González, técnico del Balonmano Zamora: "No puedo defender a los jugadores, fue un desastre"

"Jodido, cabreado". Así definía su estado de ánimo un Fran González completamente "decepcionado" con sus jugadores tras el encuentro frente a Agustinos. Y no por la derrota en sí, sino por cómo se produjo la misma, destacando que su equipo fue "un completo desastre" en Alicante.

"Siempre defiendo a mis jugadores pero, en este caso, no puedo hacerlo", apuntó González, explicando: "somos un equipo completamente diferente en casa al que somos fuera. Me enfada mucho trabajar durante la semana, hablar sobre lo que nos vamos a encontrar en el partido y saber lo que tenemos que hacer para, después, dejar que ocurra justo todo lo que hemos hablado y, pese a intentarlo corregir, siga pasando lo mismo".

El entrenador asturiano indicó que "cuando no se va a pelear el partido, cuando no te bates el cobre en pista y no te dejas la piel, pasan estas cosas. Si no haces nada por evitarlo, pues te meten una paliza". "Y no lo consigo entender", subrayó González, porque "en el Ángel Nieto se ve otra cosa distinta".

En opinión de Fran González, el problema fuera de casa del Balonmano Zamora Enamora reside en "la actitud". "Esa es la única solución. Porque si llevamos el partido bien masticado y, aun así, consiguen hundirnos en el uno para uno y no somos peligrosos en ataque, es por eso", razonó, añadiendo: "para ganar fuera de casa no podemos hacer otra cosa que pelear. Se trata de pelear el partido, de obligar al rival a que te sorprenda y no que haga su juego habitual y no encuentra problema alguno".

En cuanto a si, como técnico, podía rescatar algo positivo del partido ante Agustinos, González afirmó: "Nada de nada. Más allá de que Víctor estuvo bien bajo palos, el resto fue un completo desastre, en defensa y en ataque. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y volvimos a ser un equipo diferente al del Ángel Nieto... y no podemos jugar todos los partidos en casa".