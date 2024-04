El Zamora tiene tres bajas por sanción para Langreo

El Zamora CF afrontará el partido del domingo en Langreo (12.00 horas) con tres importantes bajas en un partido en el que no se juegan prácticamente nada los rojiblancos. Cañizo, Dani Hernández y Bolo sumaron en la pasada jornada sus quintas tarjetas amarillas y han sido sancionados por el Juez Único de Competición.

El partido será una buena oportunidad para que Movilla ultime la preparación del equipo de cara al play off para el que ya tan sólo quedan dos jornadas, ambas se jugarán en horario fijado por la RFEF a medio día de los dos próximos domingos, una disposición que critió ayer el técnico rojiblanco alegando que la gran mayoría de los clubes juegan sus partidos en casa en horario de tarde, ya sea el sábado o el domingo, por lo que no se entiende muy bien por qué la Federación obliga a jugarlos el domingo por la mañana, lo que obligará a pernoctar a algunos equipos y a muchos aficionados.

En la tarde de ayer compareció en rueda de prensa el atacante del Zamora CF Sergi Baldrich y restó trascendencia a que al equipo pueda afectarle negativamente la carga de partidos que lleva a estas alturas de la temporada: "El equipo ha intentado alcanzar ese primer puesto que ya no podremos conseguir, pero quedan dos partidos en los que incluso podríamos lograr la segunda plaza final. Pero si no nos sirven para eso, nos vendrán bien para preparar el play off". El jugador rojiblanco asegura que "no nos tienen que pesar estos últimos partidos porque nos vendrán bien para el play off, que son partidos muy cerrados. Además harán que no perdamos la forma tampoco".

"Es complicado mentalmente superar una racha así, el equipo terminó un poco jodido, pero una vez que se pasa, no puedes hacer nada, solo analizar los errores, corregirlos, y tener la mirada ya puesta en el play off para alcanzar los objetivos", añadió Baldrich quien asegura que "estamos con muchas ganas, no se ha podido alcanzar la primera plaza, pero estamos motivados, con ganas, y merecemos ascender. En el play off no hay favoritos pero el equipo está bien y lo nitentaremos todo".

Respecto al encuentro de este domingo en Langreo, Baldrich asegura que, pese a que los asturianos luchan por entrar en el play off, el Zamora saldrá a por los tres puntos. No estamos muertos y podemos llegar a la segunda plaza. Tenemos que seguir dándolo todo hasta el final".