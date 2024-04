Zamora Enamora quiere seguir ganando

El Zamora Enamora, con la moral por las nubes tras su victoria en Alcobendas, recibirá esta tarde en el Pabellón Ángel Nieto a un Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa muy necesitado ya que lucha con uñas y dientes por la salvación que ya no puede alcanzar el conjunto zamorano.

Ambos equipos vienen de lograr una importante victoria en la jornada 27 del campeonato liguero y quieren seguir con la buena racha, para ello, los de Eugenio Tilves han viajado con todo el equipo para intentar traerse los dos puntos a la isla e intentar despegarse de las zonas de descenso directo.

El entrenador del equipo balear ha calificado el partido de esta noche (20.35 horas) como "otra final tras haber vencido al Agustinos y coger aire saliendo de los puestos de descenso. Pero todavía no hemos conseguido nada porque esto se decidirá en las últimas jornadas".

"Para nosotros es otra final -añadió el entrenador ibicenco- contra un equipo que, a pesar de estar descendido, está compitiendo superbien, que tiene un bloque muy compacto, destacando la defensa. Defienden muy bien y son muy intensos. Tienen muy buena portería aunque ya la tenían con Víctor Doval y ahora han fichado a Forlino que les da un recambio de calidad. Han incorporado varios segundas líneas, tienen más lanzamiento. Es un equipo que no se parece en nada al que comenzó la Liga y al que ganamos, pero no nos vale como referencia aquel partido".

El Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa llegará a Zamora dispuesto a "estar muy serios y concentrados, como estuvimos el sábado pasado, muy metidos en el partido para no cometer errores porque es una auténtica final, y las finales se deciden por detalles. Ellos tienen ese punto de tranquilidad que les da el no jugarse nada pues ya están descendidos, y que les está dando un plus de competitividad. Están con la moral por las nubes, y jugando en su casa, que es una de las canchas más complicadas de la categoría, será todavía más difícil".

El Zamora Enamora dispondrá de toda su plantilla a excepción de Guille que sigue lesionado.