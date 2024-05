Nace la Asociación Taurina La Reata que donará el "Toro del Corpus" a Benavente

Nace en Benavente una nueva asociación taurina. Es la Asociación Benéfico-Taurina La Reata que ha iniciado su andadura oficial hace apenas unas semanas, aunque el grupo de 16 amigos que la integran es muy anterior a la formalización de esta nueva agrupación local. Sus integrantes son de Benavente, aficionados taurinos y, sobre todo, a las fiestas de Benavente, según explica su presidente, Juan Marbán, conocido recortador benaventano.

"La idea de crear esta asociación surgió ya el año pasado, cuando finalizaron las Fiestas del Toro. Se nos planteó tras el último toro porque nos pareció que había estado tan apagado, que nos plantemos proponer iniciativas y actividades para las fiestas de Benavente. Hacer cosas por el pueblo, intentar engrandecer las fiestas del toro y traer actos y festejos que creemos que hacen falta", explica Marbán.

De aquella idea ha nacido la asociación, ya registrada en el Ayuntamiento de Benavente para echar a andar con actividades propias en las próximas Fiestas del Toro. Este año han optado por la organización de un toro del cajón , que vuelve a las calles de la ciudad con un recorrido diferentes, y que han llamado "el Toro del Corpus". Y lo hacen "con mucha ilusión y muchas ganas".

Explica Marbán que, como aficionados a los festejos taurinos, estos jóvenes suelen acudir a encierros y espectáculos similares de toros del cajón en zonas como Valladolid o Salamanca. "En la zona de Levante y en Madrid, o en Navarra, también se corren toros del cajón".

«Barbazul» es el astado que protagonizará el «Toro del Corpus». / Cedida

"Toro del Corpus"

La colaboración con Benavente, por su parte, viene siendo similar a lo que otras asociaciones taurinas han hecho años anteriores como Gente del Toro hace años, Peña Garrafón o Charamandanga (este año también vuelven a sacar dos toros del cajón el viernes de la Semana Grande). De modo que La Reata dona el animal al Ayuntamiento para la celebración del festejo. "Este año traemos un animal para todo el público".

Este tipo de festejo en Castilla y León está contemplado como un encierro, por lo que el nuevo Reglamento de Espectáculos Taurinos, en periodo de alegaciones, permitiría este espectáculo un máximo de media hora en la calle. "Lo cierto es que si esto es así finalmente, que esperemos que no, no va a haber pueblo que pueda hacer un festejo taurino. Para media hora en la calle no se gasta un dinero en un animal", señala Marbán valorando uno de los aspectos de este reglamento.

El astado elegido por La Reata para el "Toro del Corpus" es "Barbazul", de 510 kilos de peso, pelaje colorado bragado meano, de la ganadería Rekagorri y procedencia Juan Pedro Domeq. El espectáculo está previsto desde Donantes de Sangre, a las 19:30 horas el jueves de la Semana Grande.

La asociación pone en valor la iniciativa municipal, de mano del concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, de recuperar el recorrido de los encierros y de los toros del cajón desde Donantes de Sangre. "Es un acierto ese recorrido, preparar esa calle para que se vea la lidia de un toro en su máxima integridad. Al toro del cajón le tienes que dar toda la ventaja del mundo. Es una calle apropiada, para ello, muy amplia, pared con pared, no hay escapatoria, no hay donde esconderse y es donde tiene que echarse un toro. Además, es mucho más vistoso para el público".

Marbán explica que "para correr el toro del cajón hay que tener en cuenta que tienes muy poca capacidad de reacción. Hay que tener mucha vista, mucha condición física y saber lo que se hace. No se puede estar en un evento como este sin estar preparado, porque es un animal que te puede quitar la vida. No se puede actuar mal. Hay que estar allí en plenas facultades físicas y con seis ojos".

