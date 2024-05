Villabrázaro urge a la firma del crédito para que Latem pueda seguir adelante

Preocupación ha mostrado el alcalde de Villabrázaro, Dorsey García, por el parón de las obras de construcción de la fábrica de aluminio que la empresa LatemAluminium anunciaba hace una semana, así como el anuncio del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). "Ha sido una sorpresa para nosotros. Estamos en contacto con el promotor de este proyecto de continuo. Lo cierto es que febrero nos había explicado que tenía ya concedido un nuevo crédito del Ministerio de 20 millones para financiar este proyecto y, a día de hoy, según lo que sabemos no se lo han firmado. No pensamos que se fuera a prolongar tanto como para crear esta situación".

Dorsey García, asegura que ante la preocupación que había mostrado desde Latem, el Ayuntamiento se puso en contacto con la Junta de Castilla y León y también "enviamos un escrito al ministro para pedirle que agilice esa firma pero no sabemos nada más", señala a este diario.

Esos 20 millones de euros, explica Dorsey, es financiación diferente a los casi 60 millones concedidos el pasado año y son también Fondos de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip) del Ministerio de Industria y Turismo.

Según las conversaciones con la empresa, asegura García que "las previsiones iniciales es que este parón sea de un mes, a ver si en este plazo firman el crédito". Señala el alcalde que ha habido reuniones de accionistas y "le han apoyado para que busque financiación fuera de la administración".

Lamenta el alcalde que "como esto no ha pasado nunca. En montaje que se esté parando un mes por no tener financiación es increíble. Esperamos que puedan conseguir esa financiación en ese plazo inicial de un mes y que este proyecto de gran envergadura, el de más empleos previstos en Castilla y León, siga para adelante", señala el regidor.

El proyecto ha suscitado gran demanda de empleo de gente de la zona

El alcalde de Villabrázaro asegura que la actividad industrial en el polígono de La Marina es un atractivo para fijar población en el pueblo y en la zona.

"Contar con una empresa de este calibre en Villabrázaro es un revulsivo para la zona. En este tiempo ha habido mucho interés por los empleos que se van a crear y me quedo corto si no hemos pasado a la empresa unos cien currículos de gente de la zona interesada". Latem no ha comenzado aún con la selección de personal, explica, pero sí está en contacto con las universidades para la incorporación de "gente preparada" en sus filas. Asegura García que hay más empresas interesadas en instalarse en Villabrázaro. "Son proyectos que están hablados, pero que no podemos adelantar más. Estamos pendientes de confirmación".