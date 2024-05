Zamora CF - Sant Andreu: llegó el día de la remontada

Por fin ha llegado el día. Desde que concluyera el encuentro en el Narcís Sala con un 2-0 en contra, el Zamora CF se marcó el partido de hoy domingo como el de la gran remontada. No han faltado los mensajes hacia la afición, las iniciativas paralelas a lo puramente deportivo y los llamamientos para que a partir de las 19.30 horas el estadio Ruta de la Plata presente el mejor ambiente posible para, todos juntos, lograr dar la vuelta a un marcador adverso y poder seguir adelante con el sueño del ascenso a Primera RFEF. El trabajo de campo está más que hecho y lo que se espera es que todas las acciones planeadas tengan hoy respuesta, algo que desean en el vestuario y en el cuerpo técnico. "Necesitamos que la gente venga a apoyarnos y que jueguen el partido. Valoro y agradezco las energías que nos transmiten. Tenemos que ser capaces de generar una energía que nos invite a ello. Creo que estamos ante una oportunidad de tirar un muro y que esta ciudad necesita esta comunión y esta victoria", indicó el entrenador quien se responsabilizó de lo sucedido en la ida y también "de todo lo malo que pueda ocurrir a partir de ahora". Además, David Movilla dejó claro que desde el minuto cero "vamos a ir a por el partido como siempre que jugamos en el Ruta. Tenemos que gestionar todas las situaciones, saber que el rival tiene capacidad para hacernos gol y que nosotros también tenemos la capacidad de meter tres. Estamos preparados para todos los escenarios y tenemos que tener los pies en el suelo, pero vibrar alto" indicó el vasco en rueda de prensa. Con esta presentación de intenciones para este encuentro, David Movilla contará con las bajas de Juanan, Diego Aguirre y Jesús Muñoz y no se esperan demasiados cambios entre los protagonistas, salvo por la baja de Juanan que, en teoría, será suplida por Delmonte. Los cambios deben venir en otra dirección y es en evitar concesiones y mostrarse contundentes en ambas áreas, hecho que faltó en el primer tiempo en Barcelona y que los penalizó al máximo.

Posible once inicial del Zamora CF / LOZ

Enfrente, el Sant Andreu llegó ayer a la capital del Duero consciente de que su labor de mantener el 2-0 de la ida no será fácil. Los de Xavier Molist, que estarán arropados por unos 300 aficionados, saben que el Zamora CF saldrá a por todas desde el inicio y un gol rojiblanco en los primeros compases puede hacer peligrar su pase de eliminatoria. No obstante, en el pensamiento inicial de los catalanes no está la opción de encerrarse atrás sino disputar el partido, sabedores de que, en caso de empate al final de la prórroga, pasarán los locales.

El equipo confía en el apoyo de su afición

En el Zamora CF tienen un as en la manga para este encuentro, y es el de poder contar con su afición. Para promover la presencia de seguidores, y que se conviertan en el jugador número 12, el club decidió que los socios entrarán de forma gratuita a este encuentro, además de establecer precios populares para el resto e iniciativas complementarias para crear un buen ambiente desde primera hora de la tarde.

En el equipo no han cesado de recordar que necesitan de sus seguidores y esperan obtener una buena respuesta y que las gradas sean un hervidero de hinchas rojiblancos que conviertan el Ruta en una olla a presión.