El Sant Andreu, rival de Zamora CF en el play off a Primera RFEF, es el orgullo de su barrio

Sant Andreu. Un barrio popular de Barcelona. Y un equipo al alza. Una campaña publicitaria une más que nunca al club con sus aficionados. Todos los oficios del distrito apoyan el posible ascenso a Primera RFEF, aunque su primer escollo es un Zamora CF dispuesto a darlo todo por remontar el 2-0 de la ida. Camareros, carpinteros, servicios de limpieza... lucen orgullosos el escudo. Manuel Camino, presidente del UE Sant Andreu, cuenta la iniciativa a EFE.

Abiertamente antifascista y antirracista, el club se reivindica alzando la voz ante distintas luchas sociales en medio de un contexto deportivo que vincula a la mercantilización y con acciones en favor de las clases populares que lo han convertido en uno de los clubes de barrio de referencia en la capital catalana.

Su última obra social es un claro ejemplo de ello: inaugurar la primera tienda de un equipo de fútbol en crear equipaciones personalizadas y reconocidas como oficiales de forma gratuita para agradecer a la afición cuatribarrada, cada vez más amplia, su apoyo dentro y fuera del campo.

"Esta iniciativa proviene del pasado textil del barrio y la historia del primer equipo del Sant Andreu, que eran unos ingleses que trabajaban en las fábricas y se divertían jugando al fútbol", cuenta a EFE el presidente de la UE Sant Andreu, Manuel Camino.

Fue gracias a un acuerdo con el centro comercial Westfield La Maquinista, donde se encuentra la tienda 'Costuras Sant Andreu', que durante dos semanas estampará escudos, nombres y dorsales en prendas de ropa de los seguidores santandreuenses.

"Tenemos una afición muy fiel y hay que hacer cosas con ellos continuamente. Hemos crecido mucho y todo lo que hagamos es poco. Se lo merecen todo porque están con el club en las buenas y en las malas", asegura Camino.

Más allá del deporte

El presidente se define como "el capitán del barco" que guía el rumbo del Sant Andreu, pero confiesa uno de sus mayores secretos: "Yo, de fútbol, sé poco. Me da mucha envidia cuando la gente habla de fútbol y sabe. Si no he aprendido desde el 2011, cuando empecé a presidir el club, poco aprenderé", reconoce.

"Podría ver tres partidos del Sant Andreu seguidos, pero no me lleves a ver un FC Barcelona contra Real Madrid, que no me dice nada", afirma Camino, enamorado del componente social que su club lleva por bandera y por el que, en parte, ya suman unos 3.500 socios.

La colaboración con Open Arms, las distintas iniciativas que llevan a cabo con los refugiados de Barcelona o uno de sus últimos proyectos, 'Avisgol', un proyecto para incluir a la gente mayor en el mundo del fútbol, son algunos ejemplos de esta lucha por transmitir valores extradeportivos.

"En el caso de 'Avisgol', se ha creado una relación entre los jugadores que es increíble: va uno al hospital y le acompaña el resto, y eso que se conocen desde hace menos de un año. Ahora queremos crear el 'Avisgol' femenino", adelanta el presidente.

Un ascenso que lo cambió todo

Uno de los artífices del éxito del club es el capitán del primer equipo, 'Josu' Rodríguez, quien describe a EFE su último año en el club como "una auténtica locura".

Y no es para menos, ya que en el partido de vuelta de la promoción de ascenso de la campaña anterior, en el que vencieron por 1-2 al Salamanca y ascendieron a Segunda Federación, fue, según el club, el segundo más largo de la historia del fútbol, con tres horas y 22 minutos de duración por una tormenta de granizo.

Desde entonces, el Sant Andreu ha sumado cerca de 2.300 nuevos socios -el doble de los que tenía antes de ascender-, llegando a los casi 3.500 actuales.

Este hito se produjo especialmente gracias a la campaña 'Forjados en la adversidad', con la que el club hizo una promoción de precios y regaló una bufanda con ese lema a cada nuevo socio.

"Hablamos con los que el año pasado vivimos el ascenso y subimos en el balcón de la plaza Orfila. A nivel social hemos mejorado mucho y a nivel de club también", apunta el centrocampista barcelonés, quien no esconde que parte del aumento de socios de debe a que el equipo "ha ido ganando".

Esta temporada, el Sant Andreu ha terminado en la cuarta posición del Grupo 3 de Segunda Federación y venció al Zamora en el partido de ida (2-0), una eliminatoria que tratarán de resolver este domingo, aunque el Zamora CF no se lo pondrá nada fácil porque busca la "gran remontada".

"Intentaremos llevar el máximo de gente posible a Zamora y, si pasamos, lo daremos todo para conseguir nuestro objetivo", concluye Rodríguez.

El Zamora CF, por su parte, ya ha movilizado a sus aficionados y quiere el Ruta de la Plata de las grandes citas porque el reto de la capital del Duero es estar el lunes en el sorteo de la segunda eliminatoria por el ascenso a Primera RFEF.-