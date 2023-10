Tras la eliminación en la Copa del Rey (26-41), en el Balonmano Zamora toca mirar hacia adelante. El equipo pistacho, todavía con cierta resaca por lo sucedido en el Ángel Nieto ante BM Nava, volvió a abrocharse las botas para cumplir una nueva sesión de entrenamiento (en este caso en el Manuel Camba) y centrarse en lo importante, en la Liga, y en el encuentro que este sábado tienen frente a San Pablo Burgos, en casa a las 20.00 horas.

Pablo Cubillas fue el encargado de comentar el estado de ánimo de la plantilla y dejó claro, más allá de la eliminación que “la Copa del Rey nos tenía que haber servido para practicar cosas, para apelar a la unión y coger confianza para la Liga, que es lo que nos importa principalmente”. En cuanto a lo sucedido ante Nava explicó que “son superiores físicamente y eso se nota bastante. A ellos les importa bastante más la Copa que a nosotros y querrán luchar por estar arriba”.

El leonés sí quiso dejar claro que la plantilla está bien, aunque son conscientes de que “tenemos que pulir muchas cosas. Tenemos una buena actitud, estamos trabajando bien y esperamos que eso se refleje para conseguir esos esperados dos puntos” que daría la primera victoria. Por último, Cubillas admitió que les está faltando “ser regulares los 60 minutos. Estamos teniendo momentos muy buenos, momentos muy malos… y luego nos cuesta apretar y remontar, pero tenemos bastantes cosas buenas que tenemos que aprovechar para hacerle daño a Burgos”.

Respecto a su oponente de esta quinta jornada, no dudó en destacar sus individuales, con “gente fuerte”. “Controlando sus puntos fuertes, nos va a ir bien”, concluyó.

Fran González: fuertes en defensa y sin errores en ataque

También habló, horas después del encuentro, el entrenador del BM Zamora. Respecto a la Copa del Rey admitió que "era una competición que sabíamos que iba a ser muy difícil que ganáramos" pero si confesó que le sorprendió el resultado tan abultado. "No esperaba el resultado. Nos tenía que haber servido para ensayar cosas, para probar.... pero no salió todo lo bien que queríamos". El técnico analizó la realidad que están atravesando y subrayó que uno de los problemas que están sufriendo es que todavía no son un equipo como tal sino un grupo de jugadores a los que les falta adaptarse. "Todavía no somos un equipo al 100%. Falta mucho por conjuntar, no jugamos como equipo. El día que lo seamos se verá otra cosa, pero nos falta mucho".

Respecto a si es Burgos un rival propicio para dar ese golpe sobre la mesa que necesitan, reconoció que es "complicado". "Burgos es un equipo muy bueno con recambios en todos los puestos, pero estamos en casa y tendremos que ganar alguna vez, esperamos que sea este sábado".

Para ganar a Burgos, destacó como vital que "estemos todos bien, a 100% durante todo el partido, juntitos como un equipo y subir la prestación defensiva porque estamos muy blandos. Hay que estar bien en defensa y no cometer tantos errores en ataque porque estamos teniendo una media de diez pérdidas en ataque y eso nos está lastrando".

Así, tiene claro que deberán tener muy controlados a los burgaleses, sobre todo a la primera línea.

Lo que no está en sus planes en pasar por el mercado y tiene claro que estos son los "Guerreros" con los que va a luchar, más allá de la vuelta de Jortos para la que todavía no hay fecha. "Tenemos que pensar en Burgos, hay que espabilar ya".