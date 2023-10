La cantera del Balonmano Zamora afronta una nueva temporada con la convicción de aspirar a lo máximo en todas las categorías. El arranque, aunque tímido, dejó buenos resultados para los equipos de la base pistacha.

El Moralejo Selección, filial del Balonmano Zamora, arranca la competición de la mejor manera, sumando su primera victoria fuera de casa contra el Universidad de Valladolid (27-30). Los zamoranos estuvieron comandados por un excelso David Gallego que, con 10 goles, lideró a los suyos para sumar los primeros puntos en la competición doméstica.

El Infantil Masculino "A" también sumó una victoria, por la mínima, en su enfrentamiento contra el Ciudad de Salamanca (27-26). Los pequeños guerreros no flaquearon en ningún momento a pesar de que el rival no bajó el ritmo de partido, y terminaron llevándose los dos puntos en un encuentro muy igualado.

No tuvo tanta fortuna en su estreno el equipo cadete masculino del club pistacho. Los zamoranos no pudieron hacer frente a la superioridad del Ciudad de Salamanca en un encuentro que terminaría 29-33. Mismo final que encontró en su estreno el IES Universidad Laboral, equipo juvenil masculino. El conjunto pistacho no obtuvo premio ninguno al esfuerzo y terminó cediendo ante el Ciudad de Salamanca por 30-36.