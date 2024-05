El puente más efímero de Europa está en Zamora: solo presta servicio un día al año

El Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, cuya Corporación Municipal preside la alcaldesa Lucía Codesal Prieto, ha cumplido un año más con el ritual de la instalación del puente más efímero del mundo entre dos países y sobre aguas internacionales, pues se da la circunstancia que solo está autorizado para prestar servicio un día al año: el domingo anterior al 13 de mayo. Podría considerarse este uno de esos casos en que la fe mueve y abre fronteras al converger lo divino con lo humano.

La peculiar historia tenía sus prolegómenos en la primavera de 1985 cuando paisanos de Petisqueira (Concelho de Braganza) y Villarino de Manzanas (municipio de Figueruela de Arriba) tuvieron la ocurrencia: y... ¿por qué este año no hacemos la Bendición de Panes (Campos) juntos?.

Claro que había que contárselo al clero y, mira tu por donde, que a los curas de entonces, Luismi Rodríguez Herrero (alistano) y Belarmino (portugués) les pareció magnífica la propuesta. La primera cita sería con el agua bendita contra las heladas y, en busca de una buena cosecha, fue en "La Cruz de la Majadas" de Villarino de Manzanas. Los portugueses serían pues los que habrían de pasarse de La Raya y para ello tuvieron que sortear algún que otro problemilla pues, con las fronteras ya abiertas, aún quedaba la de las aguas internacionales del río Manzanas, allá por el "Tablao". Llegados allí, no quedaba otra, había que cruzar pero no existía puente. Cada uno pasó como pudo, a excepción de los cuatro portadores de la imagen religiosas que al ser cuatro y llevar las andas no les quedó otra que descalzarse y sortear el cauce a "trochomocho" (descalzos).

En 1986 nacía lo que ellos llamaron "La Festinha" que luego se reafirmaría como la romería de la Virgen de Fátima. El problema seguía siendo el río Manzanas. Los alistanos y trasmontanos, avispados ellos, buen gente, pero algo pícaros, eran conscientes de la dificultad de habilitar un paso y más aún al tratarse de aguas internacionales. Era entonces alcalde de "Las Figueruelas" el ya fallecido José Luis Estévez Pérez.

Tras varias reuniones secretas los devotos de uno y otro lado de La Raya idearon una estrategia que consiguió su objetivo de dar solución durante 28 años. Los alistanos se encargaron de "arrecadar" un camión de garbancillo (grava), varios tubos de hormigón y los correspondientes sacos de cemento que alguien dejó al atardecer en el paraje del "Tablao". Al anochecer los trasmontanos cogieron los picos y las palas y bajo la luz de la luna se encargaron de construir el ansiado paso. Al amanecer, España y Portugal contaban con un nuevo paso como por arte de magia: de ahí que se le denominara como "Puente del Milagro".

En 2014 la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero daba luz verde a la normalización de la situación a propuesta del Ayuntamiento de Figueruela. La alternativa pasó por autorizar un puente móvil y la obligación de destruir el "Puente del Milagro" de 1986.

Los operarios del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba se encargaron ayer de su instalación temporal y ya esta listo para que sobre él tenga lugar el Encuentro de las dos procesiones a mediodía del domingo 12 de mayo. La "pasarela" de hierro y madera está compuesta de dos pesadas piezas de 3,5 metros de longitud y 1,75 metros de ancho, con lo cual como cada año se ha tenido que recurrir a un camión grúa de San Martín de Tábara.

El puente, de 3,5 metros de ancho, aparte de facilitar el paso de las procesión portuguesa, –la ermita esta en suelo español–, permitirá la conexión entre los mercadillos, el luso y el español. Cumplido su cometido obligatoriamente deberá volver a ser retirado el lunes 13 de mayo.

La romería de la "Virgen de Fátima", eso nadie no duda, directa o indirectamente, ayudó a mejorar las comunicaciones entre Petisqueira y Villarino con una carretera asfaltada y, en 2013, la Diputación de Zamora construyó un puente que costó 284.941 euros y que con 9,60 metros de calzada de rodaje (dos carriles de 3 metros cada uno y dos aceras de 1,30 de ancho internacional), cumple su función, pero no para ser ocupado por la romería. Por otra parte, Aliste vivirá un nuevo fin de semana romero donde la gran protagonista será Nuestra Señora la Virgen del Rosario de Fátima con celebraciones en Villarino de Manzanas y Petisqueira por un lado y en Fradellos por el otro. Dos romerías creadas en los años setenta y ochenta del siglo XX por dos pueblos pequeños cuyos vecinos quisieron honrar la aparición el 13 de mayo de 1917 a Francisco, Lucía y Jacinta.

Para los romeros más madrugadores la primera cita estará en Villarino de Manzanas y en Petisqueira donde todos aquellos devotos que así lo deseen podrán sumarse a las procesiones que saldrán a las 12.00 horas camino del paraje de "El Tablao" con cánticos religiosos y las tonadas de "Manteos y Monteras" y "Gaitas y Más". Hacia el mediodía, la santa misa hispanolusa será oficiada por Marcelino Gutiérrez Pascual. Por la tarde tendrá lugar el rezo del rosario. Durante todo el día mercado.

Fradellos de Aliste venerará un año más a la Virgen de Fátima, pero lo hará a las 17.00 horas, en unos actos religiosos que estarán oficiados por el sacerdote José Alberto Sutil Lorenzo, con raíces en el pueblo de donde es su padre. La peregrinación que sale de Gallegos cumplirá sus primeros 49 años ya que fue puesta en marcha el 13 de mayo de 1975 por dos religiosos del pueblo de la congregación del Corazón de María, Vicente y Julian Martín González. La celebración tendrá lugar en la ermita campestre de "Las Siriñas".

