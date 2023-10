Balonmano Zamora - BM Nava: Un derbi de Copa del Rey para ganar confianza

El pabellón Ángel Nieto disfrutará esta tarde (20.00 horas) de una cita de altos vuelos con la disputa de un nuevo derbi regional entre el Balonmano Zamora Enamora y el BM Nava Viveros Herol. Un choque entre "viejos conocidos" enmarcado dentro de la primera eliminatoria de Copa del Rey, en el que los pistacho tratarán de apelar al factor cancha para intentar eliminar a sus vecinos de la Liga Asobal.

Con un empate y tres derrotas consecutivas en División de Honor Plata, el choque no llega en el mejor momento para los hombres de Fran González. El reto de enfrentarse a un equipo con tanta experiencia y calidad como el "navero" nunca es sencillo, pero menos aún con la dinámica de los zamoranos cuya falta de conjunción sigue dejándose notar en pista. Eso sí, no es que BM Nava Viveros Herol llegue en mucho mejor forma a la cita "copera".

Al igual que los "Guerreros de Viriato", el conjunto segoviano ha iniciado la competición en la máxima categoría con discretos resultados. Al paso por la quinta jornada, el equipo rojiblanco acumula una victoria, dos empates y dos derrotas. Eso sí, se ha medido ante rivales de lo más complicado como Fraikin BM Granollers (tercer clasificado), Ademar de León o Bada Huesca, obteniendo a fin de cuentas mejores resultados que un BM Zamora Enamora que todavía no conoce la victoria en liga regular. Motivo por el que se presume un duelo igualado, un choque en el que ambos equipos acuden con la necesidad de mejorar sensaciones y ganar confianza de cara a las próximas jornadas de la competición regular.

Pese a todo, la Copa del Rey poco tiene que ver con la liga. Y, pese a la rutilante lista de estrellas que figuran en el plantel segoviano como Prokop, Smetanka o los nacionales Gonzalo Carro, Óscar Marugán, Borja Méndez o Roberto Pérez, el Balonmano Zamora Enamora saldrá dispuesto a plantar cara. Una lucha que ya ofreció en la última visita del BM Nava a territorio pistacho que se saldó con victoria visitante gracias a las intervenciones de Patotski, que volverá a estar bajo palos hoy junto al experimentado Luis de Vega.

La ilusión de los "Guerreros de Viriato" es clasificarse. Superar esa primera ronda que se le lleva atragantando durante los últimos cursos y que le impide disfrutar de más partidos en una de las competiciones más impredecibles, emocionantes y atractivas del panorama nacional. Un torneo del "KO" que la pasada campaña abandonó sufriendo además la baja por lesión de Jortos, todavía alejado de las pistas desde entonces.

Con ese último precedente en cuenta, el BM Zamora Enamora saldrá a por la victoria, pero sin arriesgar lo más mínimo una plantilla que debe tener su vista puesta en la competición regular, siendo la Copa del Rey una oportunidad para soñar y para disfrutar. Y, especialmente, para mejorar.

Fran González: "El equipo está con moral e ilusión"

Fran González, entrenador del Balonmano Zamora Enamora, señalaba en las horas previas al duelo copero frente a BM Nava Viveros Herol que los pistacho están "con moral" y que cuentan con "ilusión" de cara a su estreno en el "Torneo del KO". Eso sí, no ocultó que no es el partido que más interesa a los "Guerreros de Viriato" y que, el principal objetivo, está en mejorar de cara a la liga.

"El equipo está bien, está con moral de cara al duelo", afirmó el técnico, señalando que "también está un poco fastidiado porque, de no haber cometido un par de errores en las últimas acciones, hubiera conseguido puntuar en O Rosal". González afirmó que el equipo "está trabajando bien y está concienciado de que la victoria llegará tarde o temprano" y no descarta que sea en Copa del Rey. "Hay ilusión, afirmó, aunque no ocultó que el partido llega más como "un ensayo de cara a la liga, para asentar al equipo y dar minutos a jugadores que han tenido menos protagonismo". Sobre su rival de esta tarde, Fran González detalló: "es un equipo muy similar al del año pasado, un rival duro con una primera línea muy potente y una portería excelente".