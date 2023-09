El Balonmano Zamora Enamora afronta esta tarde a las 20.00 horas su tercer compromiso liguero de la temporada. Un choque en el que, con el Ángel Nieto como testigo, los pistacho tratarán de firmar su primera triunfo del curso superando para ello a un Unión Financiera Oviedo que intentará hurgar en la herida sufrida por los zamoranos en Guadalajara.

Hace apenas siete días, los "Guerreros de Viriato" salieron escaldados del David Santamaría (33-23). "Nos enfrentamos a un rival que, se presupone, estará arriba y nosotros tuvimos, por mucho, un mal día. No salió nada, ninguno de los planes preparados", asumía Fran González el jueves ante los medios, esperando acabar hoy con sensaciones bien distintas en la vuelta al Ángel Nieto. Reto para el que su equipo tendrá que dar un paso adelante, impulsado por su público.

Si bien la liga acaba de empezar y, como apuntó el técnico asturiano, "queda mucho y este año todos los puntos cuentan", en el Balonmano Zamora Enamora no se esconde que "una victoria vendría especialmente bien a nivel mental".

"Veo nerviosismo y acabamos de empezar", indicaba González, subrayando que la primera derrota del curso duró "dos días" en la mente de los pistacho, centrados ya en mejorar y ganar a Base Oviedo. Por ello, más que centrarse en la necesidad de acumular puntos, el técnico pone su vista en mejorar. En recuperar el acierto de cara a portería y en progresar a nivel defensivo, el punto más determinante.

Obligados a crecer en defensa

"No podemos poner la excusa de jugar sin centrales porque no defienden. En defensa estuvimos blandos y es lo que hay que corregir respecto al último partido", analizó el asturiano, al que no se le escapa la necesidad de progreso para saldar de forma positiva el choque ante un rival ya asentado en la categoría como el de esta tarde. "Oviedo sigue siendo un rival incómodo, con una primera línea más potente gracias a Ruesga. Son un equipo duro que tiene buena defensa y buena portería", comentó sobre el adversario de hoy, esperando que "en casa, salgan los Guerreros de Viriato" y su actitud se deje notar en pista.

Una entrega que deberá también llegar desde la grada para alentar a un bloque todavía con desconexiones por su falta de cohesión, todavía más evidentes desde la lesión de Andrés y la dificultad de encontrar un sustituto pues "las arcas están peladas". Eso sí, probablemente el equipo recupere hoy a Iago Costas para tomar las riendas del juego con ayuda de Guille o Rafa Paulo. Una labor a la que también podría ayudar el canterano Carlos López, cuyo satisfactorio debut fue de lo poco positivo visto en Guadalajara.