Movilla, tras el Sant Andreu - Zamora CF: "Es un resultado contundente y soy el máximo responsable"

David Movilla, entrenador del Zamora CF, hablaba de lo sucedido en el Narcís Sala. "Hemos tenido una entrada al partido no acorde, también bastante accidentada con la lesión de Juanan, amarilla a Dani en el minuto 2, ese gol que han tenido… Luego hemos equilibrado un poco el partido, pero creo que la primera parte ha sido de ellos", recordando, a pesar de eso, que tuvieron "dos ocasiones bastante claras" en los primeros 45 minutos. Respecto a la segunda mitad, recordó el vasco, "quitando el inicio, hemos inclinado el campo y hemos tenido 6-7 ocasiones claras, incluso un palo, y nos vamos con un resultado duro para lo que el equipo ha mostrado, sobre todo en la segunda parte".

Cuestionado sobre los motivos por lo que entraron fríos al choque, Movilla hablaba de la calidad del rival. "Son muy buenos, y lo han demostrado", pero también incidía en que "previo al gol ya Juanan (cuya lesión parece que le hará perderse lo que queda de curso) nos había pedido el cambio y hubo un desajuste". Asimismo, puso en valor que "el rival ha hecho valer el factor campo" y la energía creada por el Sant Andreu para "acosarnos". "No quiero quitar ni un mérito al rival porque ha demostrado el buen equipo que es. Si celebraban el emparejamiento era por algo y es porque hoy (por este domingo) han demostrado que son superiores, independiente de lo que se haya visto en la primera o segunda parte porque un 2-0 es un resultado irrefutable". "Les felicito por el paso que han dado".

En su intervención sí admitió que el 1-0 condiciona, aunque "nada determina". "Aunque nos ha costado reajustarnos, no soy de poner excusas. Un 2-0 es un resultado contundente y soy el máximo responsable porque no hemos sido capaces de equilibrar el partido en la primera parte y llevarlo donde nos interesaba". Con todo, y tirando de estadísticas y probabilidades, sí subrayó que ellos van a aprovechar todas las que tengan para pasar la eliminatoria.

Actuación arbitral

En cuanto a las jugadas polémicas: el gol anulado y el penalti no pitado mantuvo el silencio. "No voy a hablar de las acciones arbitrales, nunca me quejo. Habéis visto el partido, yo reclamo solo respeto al trato. Me ha parecido que no podíamos ni hacer una observación de manera educada, pero no voy a mirar fuera, solo dentro, y ojalá tengamos el mismo arbitraje en casa".

"Estamos dolidos por nosotros, por los aficionados que se han desplazado y ahora mismo solo tenemos dolor. Durante la semana trataremos de canalizarlo, mirando hacia dentro, responsabilizándonos, mirando en lo que dependa de nosotros. Tendremos tiempo para ver cómo canalizamos esa energía, y más allá de lo futbolístico, tenemos que apelar a otro tipo de atributos".

Por último, insistió en que "el equipo ha mantenido la energía alta". "Cuando el corazón quiere, las piernas vuelan, y a nivel condicional el equipo ha demostrado estar entero ante un rival con calidad, talento y clase", zanjó.