El Balonmano Zamora Enamora cae ante un rival directo

Sigue sin levantar cabeza BM Zamora Enamora, que este sábado volvió a perder y esta vez, además, lo hizo ante uno de los rivales de ´su liga´, un Valinox Novas que conseguía sumar su primera victoria de la temporada gracias a un gran inicio en el que sacó por completo del partido a su rival (5-0). Consiguieron los zamoranos reengancharse a base de esfuerzo y coraje, pero siempre fueron a remolque y no pudieron salvar la situación.

BM Zamora Enamora saltó a la cancha medio dormido, dejándose sorprender por un Valinox Novas que salió a por todas y sacó petróleo de cada error de su rival. Los zamoranos perdían el balón con facilidad y cometían muchos errores en el pase, lo que daba muchas facilidades a un conjunto local que, con un alto ritmo, conseguía colocar el 4-0 en el marcador con poco mas de 5 minutos de partido disputados. Paraba el partido Fran González en busca de posibles revulsivos. Los suyos necesitaban meter mas intensidad en defensa, ante todo, y tras encajar el quinto, parecía que se ponían las pilas, aunque eso les costó a los zamoranos su primera exclusión (minuto 11). Sin embargo, sí se notaba cierta mejoría en el equipo, que incluso en inferioridad numérica conseguía encajar solo un gol e incluso marcaba su primer tanto (6-1, minuto 13).

Seguían creciendo los de González, que empezaban a tocar mejor el balón y a contraatacar con velocidad para anotar dos goles consecutivos que les metían en el partido (6-3). El momento parecía propicio con la exclusión de Santome en los locales, pero sacó poco partido de ello el equipo visitante y su superioridad se saldó con un parcial de 2-1 (8-4).

Los locales se estaban empleando a fondo, necesitaban ganar en su feudo ante uno de sus rivales en la zona baja de la tabla clasificatoria y no daban un balón por perdido, abriendo brecha una y otra vez. Mientras, BM Zamora Enamora sufría, pero no bajaba los brazos, seguía moviendo piezas el técnico de los pistacho en busca de un revulsivo y el equipo se mantenía vivo , sobre todo gracias al acierto de Rafael Paulo, que colocaba a los suyos de nuevo a tres goles tras otro arreón local que les había dejado atrás (11-8). Los zamoranos no perdían la fe y en los últimos compases del primer tiempo por fin parecían haber encontrado la tecla, con una defensa mas abierta y un ataque mas inteligente, con menos precipitación en ambos lados de la pista que le permitían colocarse a solo dos goles, obligando ahora al preparador local a parar el partido (12-10, minuto 29). Conseguían su propósito los locales, que rompían el ritmo de los zamoranos, anotaban el 13-10 con que se llegaba el descanso y provocaban la exclusión, casi sobre la bocina, de Rafael Paulo, que lastraría a los visitantes en el inicio de la segunda mitad.

Así fue, con uno menos en la pista, BM Zamora Enamora veía como, una vez mas, Valinox Novas volvía a escaparse en el inicio de la segunda parte, elevando de nuevo su renta hasta los cinco goles iniciales (15-10). Trataba de rehacerse el conjunto visitante, pero pese a dos goles consecutivos, no conseguían ahora frenar los ataques del equipo local y sufrían para poder hacerse con el balón, lo que mantenía la renta local (17-12, minuto 36).

El regreso a pista de Rafael Paulo volvió a darle vida al ataque de los zamoranos, con mas movilidad en sus acciones y mucha contundencia arriba que les permitía firmar un parcial de 1-5 y colocarse a solo un gol de distancias del conjunto gallego (18-17, minuto 40).

No le gustaba al técnico local lo que estaba viendo y pedía un tiempo muerto para reordenar a los suyos, que en los últimos minutos apenas habían conseguido tocar el balón. Teixidor se convertía en el salvador de los locales con dos goles consecutivos, pero los zamoranos no levantaban tampoco el pie del acelerador y, aunque no conseguían culminar su remontada, se mantenían a rueda (21-18, minuto 45).

No era suficiente, necesitaban una marcha mas los zamoranos, que volvían a probar con un cambio de defensa, pero esta vez ni Rafael Paulo conseguía reducir distancias y los locales se mantenían con tres de ventaja a falta de 6 minutos para el final (24-21). La exclusión de Marco Torres complicaba todavía mas el final de partido a los zamoranos, que encajaban un nuevo gol. De poco servía ahora el tiempo muerto del técnico visitante. Zamora Enamora lo intentó hasta el final, pero Valinox Novas veía cerca su primer triunfo de la temporada y apretó los dientes para cortar las vías de penetración de su rival, que pese a todo se mantenía con vida y se acercaba hasta los 3 goles a falta de 2 minutos y medio para el final (26-23). De ahí al final, sin embargo, Valinox supo jugar sus cartas, forzó la exclusión de Dos Santos y cerró bien en defensa para no sufrir, optando por no asumir riesgos y dejar correr el reloj ante un rival agotado y mermado que lo intentó, pero no pudo ya.