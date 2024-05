El helicóptero aterrizó con la brigada helitransportada de Sahechores en la explanada junto a la gasolinera de Otero de Bodas para desembarcar el contingente humano que iba a hacer frente al incendio que avanzaba imparable desde Ferreras de Arriba. Era un 18 de junio de 2022. Lucía Bartolomé, la única mujer brigadista de la base, formaba parte de ese contingente. Dos años después, esta vez en coche, la joven ha regresado para cumplir el deseo de visitar la zona donde estuvo combatiendo al fuego. Ella es una de las once protagonistas del libro "Viaje a las mujeres de fuego" de la periodista Franca Velasco.

Regreso al infierno entre rescoldos y cenizas / Araceli Saavedra

"Lo que más nos marcó a todos los brigadistas fue ver quemarse esa casa –señala al inmueble icónico de la travesía de Otero de Bodas– que habíamos salvado". Aquello fue en los primeros momentos, cuando el fuego entró de abajo a arriba a través del asfalto. Los efectivos prepararon un cortafuego a la altura del cementerio, pero "no sirvió de nada". La joven pregunta por los árboles junto al camposanto. No sobrevivió ninguno.

Federico Bermejo es uno de los vecinos que vive al pie de la carretera nacional, al otro lado de las casas, a la entrada del pueblo. Le comenta a Lucía que si el pueblo se libró "fue por un milagro". La profesional, sin dejar de sonreír, asiente. Un poco más adelante, una puerta carretal muestra las huellas del fuego en la madera y en los calvos de hierro. "Aquí me emocioné y me vine arriba. Vi volar una pavesa que cayó dentro y no podíamos entrar", recuerda. Tras dar una patada a la puerta, un compañero y ella accedieron, pero intentar combatir las llamas que había dentro del corral con aquella maleza era más un riesgo que un acierto. "Vamos, que de aquí no salimos", se dijeron. Con esa decisión, lo que intentaron fue atajar el fuego en sus primeros estadíos, cuando hay más probabilidad de sofocarlo.

En el transcurso del incendio, mandaron marchar a unos periodistas extranjeros "que iban en chanclas". Eran dos profesionales portugueses de la CNN que habían hecho una conexión en directo en esos momentos. Otra trabajadora de los medios, a unos metros y parapetada entre unas casas, era testigo de aquella escena.

El fuego, el humo y el calor no dieron tregua en una hora crítica como las tres de la tarde. "Tuvimos que hacer un escudo de protección debajo de la autobomba con la poca agua que nos quedaba", rememora. "Era la primera vez que veía una lengua de fuego sobre el asfalto", añade. En una de las ganaderías donde entraron, alguien gritaba: "¡Mis vacas! ¡Mis ovejas!", viendo los remolinos de fuego. Uno de los ganaderos –Lucía no sabe con precisión si era en Otero o en Ferreras– se negó a dejar los animales. "Le dimos un buzo de repuesto y se puso a trabajar con nosotros", apunta.

Ese día no pudieron recibir la comida y tiraron de lo que llevaban en las mochilas. Poco antes, una furgoneta descargaba el avituallamiento en el muro del antiguo cuartel, pero no llego a sus destinatarios, que tuvieron que evacuar el pueblo por la carretera a Olleros de Tera. Olegario Alonso llega al bar; su madre, Jesusa, era la vecina más mayor evacuada ese día. "Nos llevaron a Camarzana", dice, mientras recuerda la imagen del humo por la zona de Ferreras.

El paisaje reverdecido es un espejismo de la riqueza arbórea del pueblo. "Ibas a los castaños y cogías unas castañas, unas setas; ahora, nada", le comenta Isabel Rodríguez, la propietaria de la tienda de comestibles, a la joven. Y es que las consecuencias del incendio siguen apareciendo. "Se habían salvado unos cipreses y ahora me han dicho que los tengo que cortar, que tienen el bicho", añade. El arbolado ha desaparecido en grandes extensiones en los cuatro puntos cardinales del pueblo. Todos tenían dudas de que El Muelo, monte emblemático, se regenerara. Y ahí está, asomando en verde.

En la calle de las Eras iban todos los vehículos en convoy acoplados como pudieron. "Yo iba en una Charlie con unos extremeños y faltaba un vehículo; no funcionaba ni el walkie, ni la emisora, ni el móvil", explica. Al no poder contactar con ellos, Lucía pidió bajarse y la respuesta que obtuvo fue rotunda: "Como te bajes, te abandonamos". Y se bajó sin que el vehículo se parara, circulaba muy despacio, para buscar al otro camión donde iban cinco brigadistas, algunos de sus compañeros. Pese a esto, Lucía habla en todo momento con el sentido del compañerismo y el apoyo de todos los brigadistas y de la Unidad Militar de Emergencias.

Al llegar a pie a la plaza del Ayuntamiento, Lucía se encontró al conductor dando vueltas, sin saber qué calle seguir. Se metió en el coche. "Tuve que ir tumbada encima de otros tres compañeros", recuerda, y orientando desde esa postura para salir hacia Olleros, dejando a la izquierda el monte de El Muelo.

Hoy, Lucila pasea al sol por la misma plaza del Ayuntamiento. Es una de las mujeres que fue evacuada. A las nueve de la mañana estaban en ese punto. "La Guardia Civil nos dijo que, si necesitábamos un vehículo especial, lo llamaban; mi hija les contestó que no hacía falta", expone. Lucila vive en una casa pegada a la plaza, donde se reunió con todo el pueblo.

Pilar Martínez es una trabajadora de ayuda a domicilio que sale de casa de una de las vecinas que atiende, llamada Andrea. Relata a Lucía cómo presenció la caída de los dos rayos que desencadenaron el incendio. "Era una tarde de tormenta. Me encantan las tormentas, no me dan miedo", dice. Pero ese primer rayo que vio caer en Ferreras de Arriba si la asustó, y más aún el ruido que retumbó. Ese primer impacto prendió, y poco después vino otro. "Paco y otros vecinos fueron a apagar el primero, pero con el segundo dijeron que vinieran los de los incendios", ahonda. El improvisado retén vecinal sofocó el primer foco. El segundo, provocó el desastre.

El calor hace acto de presencia este día de mayo en el que Lucía Bartolomé recorre el pueblo en ropa de verano. Ni asomo del buzo amarillo, las botas de protección, el casco, la braga, las gafas de protección, la mochila o el batefuego.

