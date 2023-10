Fran González, entrenador del Balonmano Zamora Enamora, señaló antes del encuentro de mañana frente al FC Barcelona "B" que "contaba con más puntos" de los que lleva hasta ahora el cuadro pistacho, deseando que la mala racha tenga su fin este fin de semana y pueda darse "un punto de inflexión" en el camino liguero de los zamoranos con "dos puntos que serían increíbles" ante el FC Barcelona "B".

"Estamos fastidiados, es lógico. Han sido dos derrotas durísimas, ambas con un tanteo abultado", reconocía el técnico tras los resultados de la pasada semana frente a BM Nava en Copa del Rey y UBU San Pablo en liga. Dos malos partidos sobre los que se ha hablado en el vestuario. "Hemos llegado a la conclusión que dimos tres pasos para atrás en lugar de uno hacia delante", resumió el técnico, señalando que "las ganas por mejorar" están intactas.

Sobre las posibles soluciones a la marcha del equipo, González aseveró que él da "siempre vueltas a la cabeza" buscando la clave para acabar con las derrotas, pero que "hay que intentar buscar una solución entre todos". "Al final, todos sabemos lo que hay que mejorar y por donde tienen que ir los tiros", afirmó, señalando que le da vueltas "al hecho de que se vio un equipo muy diferente durante los primeros diez minutos frente a Burgos del que se vio el resto del partido" y la razón," a día de hoy, todavía no la sé".

Un rival complicado, pero también en horas bajas

Preguntado acerca de la posibilidad de acabar con la mala dinámica en feudo del FC Barcelona "B" dada también el mal momento de los catalanes, González admitió que el resultado del partido es, todavía, "una incógnita". "Parece el momento, pero tampoco sabemos en qué momento estamos nosotros". "Ellos están ahí abajo, pero nosotros estamos más abajo", subrayó, señalaba que la victoria "puede ser un punto de inflexión, dos puntos increíbles" y que ese debe ser el único objetivo del Balonmano Zamora Enamora esta semana.

Sobre el encuentro en sí, Fran González indicó que será un partido "complicado, más aún en su casa". "Es un equipo con juventud a raudales, pero que también tiene calidad. Esta es una liga muy igualada y es un equipo que, al igual que el Novás hace quince días, tiene gran calidad pero necesita despertar. Esperemos que no despierten y que lo hagamos nosotros", indicó el técnico.

Los puntos perdidos hasta ahora

Por otra parte, Fran González admitió antes del encuentro que esperaba haber llegado a esta jornada con más puntos en el casillero, siendo consciente de la mala dinámica del equipo y la obligación de cambiar el rumbo liguero cuanto antes. "La verdad es que no esperaba llegar así a esta sexta jornada. Esperaba haber ganado en el estreno ante Antequera, aunque tampoco contaba con la lesión de Andrés. Frente a Guadalajara sabía que iba a ser complicado puntuar, pero frente a Oviedo, si esperaba sumar por lo que vimos en pretemporada y por ese calendario que tenemos los entrenadores de señalar esos partidos en los que crees que puedes rascar", comentó, añadiendo: "ante Novás, pese a estar abajo, sabía que iba a ser complicado en cuanto recuperara jugadores y, el otro día, creo que nos medimos a una plantilla con muchos nombres y ganar era muy difícil. Aun así, no podemos dar la imagen que dimos y esa es lo que más nos ha dolido a nosotros y al público que nos anima sin parar en cada encuentro. Entrenando como se entrena, no podemos dar esa imagen".