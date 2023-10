El Balonmano Zamora Enamora tampoco puede con UBU San Pablo

El Balonmano Zamora Enamora cayó derrotado ante UBU San Pablo por 17-27, alargando así a cinco jornadas su sequía de triunfos en División de Honor Plata. Un tropiezo claro, fruto de la gran superioridad de los burgaleses en un Ángel Nieto, escenario en el que demostraron ser uno de los candidatos al título y el ascenso a Liga Asobal.

Acudían al encuentro los "Guerreros de Viriato" tras sufrir un duro golpe en la Copa del Rey frente a su afición, pero dispuesto a demostrar que, el resultado tan abultado ante BM Nava, fue fruto de su concentración en el partido liguero de la quinta jornada en la que quería romper su mala racha. Una dinámica que se alarga demasiado desde el empate en el debut ante Antequera.

Lo cierto, es que los pistacho arrancaron el partido con muy buen tono. Una sólida defensa y tres goles de Costas ponían un positivo 3-0 en el marcador en el arranque. Un parcial ilusionante que la formación local mantuvo al término de los cinco primeros minutos, insuflando ánimos a una grada muy activa.

UBU San Pablo había lanzado en pocas ocasiones y, en ellas, Doval había aparecido. Sin embargo, la racha no tardó en romperse. Los visitantes subieron una marcha a sus transiciones defensa-ataque y, con ello, empezaron a generar más dudas en la zaga zamorana. Espinosa acabó con el "cero" burgalés y un gran tanto de Chan ajustaba diferencias.

Con los visitantes ganando enteros llegó la primera exclusión del partido. Una falta que Peinado pudo ahorrarse y que dejó al cuadro de Viriato en una delicada situación. Por fortuna, Doval estuvo muy hábil para retrasar el empate, igualada que llegó ya con todos en pista (3-3, m. 11).

El Balonmano Zamora Enamora había caído en una preocupante sequía anotadora demasiado pronto y, pese a los intentos de Costas, Silva o Rafa Paulo, el cuarto tanto no llegaba. Por fortuna, Jaime y Chan se toparon con Doval y, pese al 3-4, Costas volvía a ver puerta y mantenía a los suyos en el duelo al paso por el cuarto de hora de juego.

Con todo, los "Guerreros de Viriato" iban a remolque y Fran González lo sabía, así, tras el 4-6 firmado por el expistacho Jaime, el técnico solicitó tiempo muerto. Un receso que no tuvo efecto inmediato, con los burgaleses aumentando su renta a cuatro tantos ante la inoperancia ofensiva local.

El parcial negativo tras el tiempo muerto se fue a 0-4, estableciendo un preocupante 4-10 a poco menos de diez minutos para el descanso. Momento en el que, poco después, el Balonmano Zamora Enamora gozó de la oportunidad para tomar aire con la primera exclusión visitante. Una superioridad que, sin embargo, no supo aprovechar al hacer circular muy lento el balón y toparse con Ibrahim.

Cadelo, con el quinto gol local en el minuto 23, acabó con la dependencia pistacho de Costas para anotar pero no varió el desarrollo del partido. UBU San Pablo defendía con acierto, facilitaba la tarea a Ibrahim y, pese a no brillar en ataque ante un gran Doval, ampliaba poco a poco su "colchón" de goles. Una ventaja que llegó a ser de ocho tantos y que, con un acierto de Medina, quedó en siete al paso por vestuarios (6-13).

Con Ibrahim y Doval luciendo manos y pocos goles arrancó la segunda mitad. Los pistacho fueron los primeros en golpear, pero la alegría y la resistencia duró poco. Y es que, a los cinco minutos, el parcial ya era de 1-2. Eso sí, para entonces, Peinado ya había visto su segunda exclusión.

Justo tras los dos minutos sin el pivote disponible, el Balonmano Zamora Enamora volvió a quedarse con uno menos. Tras topar su primer lanzamiento en el palo, Cubi veía los dos minutos en la siguiente defensa. Ocasión que UBU San Pablo no desaprovecharía para poner distancia en el marcador, por mucho que la portería local tratara de impedirlo, poniendo dobles dígitos de distancia poco antes del minuto 40 (7-17).

La sentencia del partido, ese tanto y el posterior, llegó con el cuadro local arriesgando al máximo por meterse en el partido. Sin portero en ataque y con minutos para Carlos López. Y, si bien los pistacho recibieron dos tantos sin oposición que parecieron letales, también es verdad que Sama anotó y rompió con más de cinco minutos de sequía.

Jugando sin portero y con el canterano a la batuta, el Balonmano Zamora Enamora pisó el acelerador. Tenía todo perdido y no iba a recular pronto, planteando nuevos problemas a un UBU San Pablo que perdía fuelle pero no ventaja (11-19, m. 45). Y es que, cada recuperación visitante era ocasión para el gol, más allá de aquellas opciones que el cuadro burgalés lograba en estático.

El intento llegó a su fin a diez minutos para el final, cuando los pistacho volvieron a situarse a diez de distancia de un empate que ya no iba a llegar. Y es que, pese a los épicos finales de los encuentros ligueros en casa, UBU San Pablo no iba a dejarse sorprender. Hizo volver a sus mejores jugadorres y cerró el choque en los siguientes minutos pese a las buenas jugadas de Costas o Cadelo. El 15-26 a falta de cuatro minutos con Peinado habiendo sido excluido una vez más, no daba lugar a heroica alguna.

Y así, el Balonmano Zamora encajó una nueva derrota dejando claro que más allá de actuaciones individuales de nivel, como las firmadas ayer por Costas o Doval, necesita de algo más para ganar partidos en liga. Un plus que debe encontrar en el colectivo, más ante formaciones tan potentes como demostró ser UBU San Pablo (17-27).